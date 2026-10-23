Madagascar: Cinéma- Laza Razanajatovo défend les droits des auteurs africains à Tokyo

La défense des droits des créateurs africains franchit une nouvelle étape à l'international. Laza Razanajatovo, président de l'Alliance panafricaine des scénaristes et réalisateurs (APASER), a été distingué à Tokyo pour son engagement en faveur des droits des scénaristes et des réalisateurs africains, lors du Congrès international des auteurs audiovisuels AVACI-FESAAL 2026.

Cette reconnaissance met en avant son action pour une meilleure protection des auteurs audiovisuels et une rémunération équitable de leurs oeuvres. Dans son discours, le réalisateur malgache a également appelé à faire évoluer les pratiques professionnelles en Afrique et à Madagascar. « Osons le changement, transformons nos façons de travailler, renforçons la transparence et rompons avec les pratiques de corruption », a-t-il déclaré, tout en remerciant les personnes engagées dans cette mission collective.

Organisées les 20 et 21 octobre, les assemblées générales de la Confédération internationale des auteurs audiovisuels (AVACI) et de la Fédération des sociétés d'auteurs audiovisuels d'Amérique latine (FESAAL) réunissent à Tokyo des représentants de plusieurs continents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges portent notamment sur la défense des droits des auteurs et le renforcement des mécanismes de gestion collective.

Membre fondateur de l'AVACI, l'APASER contribue à cette dynamique afin d'améliorer la représentation des auteurs africains et leur rémunération lorsque leurs oeuvres sont diffusées. La circulation internationale des films, l'essor des plateformes numériques et le développement de l'intelligence artificielle figurent parmi les principaux défis abordés.

Pour les professionnels malgaches, ces évolutions soulèvent des questions essentielles concernant la protection des oeuvres et la reconnaissance du travail des créateurs. La distinction accordée à Laza Razanajatovo met ainsi en lumière les enjeux liés aux droits des auteurs audiovisuels africains.