Madagascar: Rugby à XV - Dames - Le FT Manjakaray - SC Besarety, duel pour un titre

23 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le Sporting Club de Besarety (SCB), multiple champion de Madagascar, et le FT Manjakaray (FTM) se retrouvent pour la grande finale du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division féminine, ce dimanche à partir de 13 heures au stade Makis d'Andohatapenaka. Entre l'expérience des championnes et la détermination de leurs adversaires, le duel promet une confrontation intense pour le titre national.

Le rugby féminin malgache s'apprête à vivre un rendez-vous majeur de sa saison avec le face-à-face SCB-FTM. Habitué aux sommets, le Sporting Club de Besarety aborde cette finale avec le statut de référence nationale. Sacré à plusieurs reprises, le club s'est construit une réputation de formation redoutable, portée par son expérience des grands rendez-vous et sa capacité à gérer les moments décisifs.

En face du SCB, le FT Manjakaray entend jouer pleinement sa chance. Régulièrement confrontées aux joueuses de Besarety, les rugbywomen du FTM connaissent les exigences imposées par leurs adversaires. Leur objectif sera de contester la domination du champion en titre.

Déjouer les pronostics

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Les précédentes confrontations entre les deux formations témoignent de la rivalité entre les deux clubs. En mars 2025, lors de la demi-finale du championnat national, Besarety avait pris le dessus sur Manjakaray sur le score de 29-23. Une rencontre durant laquelle le FTM avait pourtant bien entamé les débats, avant de céder face à l'expérience de son adversaire.

En avril 2026, les deux équipes se sont de nouveau affrontées lors de la huitième journée du championnat. Au terme d'un match particulièrement disputé, le SCB s'était imposé 31-25, après avoir été mené à plusieurs reprises.

Manjakaray avait notamment pris l'avantage à 25-24 en seconde période, avant que Besarety ne fasse la différence dans les dernières minutes. En décembre 2024, le SCB avait également largement dominé le FTM, 63-21, lors de la phase de championnat.

Ces résultats placent Besarety en position favorable sur le plan historique, sans pour autant garantir l'issue de cette finale. Dans une rencontre à enjeu, la gestion de la pression, la discipline et la concrétisation des occasions pourraient faire basculer le match.

Pour le SCB, l'objectif sera de confirmer sa suprématie et d'ajouter un nouveau titre à son palmarès. Pour le FTM, cette finale représente l'occasion de déjouer les pronostics et de bouleverser la hiérarchie.

« Nous sommes prêtes à chercher la victoire et nous tenterons de faire chuter le champion en titre dimanche », déclare Delphine Sarindra Raharimalala, joueuse du FT Manjakaray. « La pression est de notre côté, mais c'est une motivation de plus de se montrer à la hauteur », avance Oliviane Yvanah Andriantsilavina, rugbywoman de Besarety.

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