Madagascar: Tournée - Rajery et Raúl Rodríguez mêlent valiha et flamenco en Espagne

La musique malgache et le flamenco espagnol se rencontrent dans Mandry ve ?, un album de onze titres signé Rajery et Raúl Rodríguez, paru en 2026 chez Nuevos Medios. Le projet, porté par le Consulat honoraire d'Espagne à Antananarivo et l'association culturelle Afribuku, associe également l'ambassade d'Espagne à Pretoria et l'agence de voyages malgache Indigo Be.

Une collaboration née en 2019. Les deux musiciens se rencontrent pour la première fois à Antananarivo et créent un spectacle commun en quatre jours, présenté à l'Institut français de Madagascar, à l'université d'Ankatso et au Tranompokonolona d'Analakely. Cinq ans plus tard, leurs retrouvailles donnent naissance au morceau Corazón malagasy (« Coeur malgache »), point de départ de l'album.

Figure majeure de la musique malgache et référence internationale de la valiha, Rajery défend sa « Mozika Miaina », ou musique vivante de Madagascar. Raúl Rodríguez, pour sa part, explore depuis trois décennies les liens entre le flamenco, l'Afrique et les Caraïbes, tout en développant son propre instrument, le tres flamenco.

Après un premier concert à Madrid, Rajery se réjouit de cette collaboration : « C'est une nouvelle proposition artistique et musicale réussie. Maintenant, tout le monde, y compris les publics présents et les professionnels du domaine musical, croit en ce duo. »

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La tournée se poursuit le 23 octobre au Teatre Mondial, à La Bisbal d'Empordà, puis le 25 octobre à la salle Jamboree 3, à Barcelone, dans le cadre du Festival de jazz de Barcelone. Une présentation de l'album à Madagascar, en présence des deux artistes, est prévue au début de l'année 2027.