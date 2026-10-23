Madagascar: Betafo - Six personnes arrêtées

Un enfant, âgé de 3 ans, enlevé à Ankarinarivo, dans la commune de Soavina, district de Betafo, a été retrouvé sain et sauf dans la matinée du 22 octobre, une semaine après l'attaque qui a coûté la vie à son père. Selon une source locale, il est en bonne santé et a déjà été remis à sa famille.

Dans la nuit de l'attaque, quatre individus armés ont fait irruption au domicile familial. Ils ont violemment frappé les parents, tuant le père et laissant la mère inconsciente jusqu'à 4 heures du matin. Les assaillants ont ensuite pris la fuite avec l'enfant, après avoir inscrit sur un mur une demande de rançon de 10 millions d'ariary en échange de sa libération.

La famille n'a toutefois pas cédé au chantage et a immédiatement alerté la gendarmerie.

L'enquête approfondie, ouverte le 15 octobre, a permis de faire avancer les investigations et d'identifier plusieurs suspects. Six personnes ont déjà été arrêtées. Parmi elles figureraient des proches de la victime, notamment son frère, sa mère, sa soeur et le fils de son frère.

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Selon le rapport des enquêteurs, des différends liés au partage de l'héritage et des jalousies familiales seraient à l'origine du crime. Aucune rançon n'a été versée. Quatre autres personnes soupçonnées de complicité sont toujours recherchées.