Madagascar: Antsiranana - La trêve biologique de la pêche débute

La protection des ressources marines ne s'arrête pas au bord de la mer. Elle se joue aussi sur les étals des marchés. Dans la capitale du Nord, les agents de la direction régionale de la pêche et de l'économie bleue sont allés directement à la rencontre des commerçants de produits halieutiques afin de les sensibiliser au respect de la fermeture de la pêche aux langoustes et aux crabes.

Le choix de ce marché n'est pas fortuit. Haut lieu de commercialisation des produits de la mer, il concentre quotidiennement un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs, constituant ainsi un point stratégique pour diffuser les consignes réglementaires et responsabiliser l'ensemble des acteurs de la filière.

Le message est sans ambiguïté : la trêve biologique doit être respectée par tous les acteurs de la filière. Si les pêcheurs sont directement concernés par les restrictions, les commerçants ont également leur part de responsabilité dans la préservation des espèces marines. La commercialisation ne peut être dissociée des efforts engagés pour protéger les ressources halieutiques.

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Au coeur de cette campagne figurent deux mesures essentielles. La pêche à la langouste est interdite du 1er octobre au 31 décembre 2026, tandis que la fermeture de la pêche au crabe s'étend du 16 octobre au 15 décembre 2026. Ces dispositions concernent également la collecte, la commercialisation et le transport des produits concernés pendant les périodes de fermeture.

Selon les explications, ces périodes ne sont pas de simples formalités administratives. Elles visent à permettre aux espèces concernées de se reproduire et de renouveler leurs populations. Sans cette pause biologique, la pression exercée par la pêche risque de fragiliser davantage les stocks et de compromettre, à terme, les moyens de subsistance des communautés qui en dépendent.

Car lorsque la demande et la commercialisation continuent d'exercer une pression sur les espèces pendant leur période de fermeture, les efforts de conservation risquent de perdre leur efficacité. « Lors de notre passage au marché, nous avons constaté que certains étals continuaient à vendre des crabes malgré la période de fermeture. Après leur avoir rappelé et expliqué les mesures en vigueur, les commerçants concernés ont accepté de cesser cette activité », a souligné le directeur régional de la pêche et de l'économie bleue, Emilien Ranajason.

À Antsiranana, cette opération de sensibilisation vise ainsi à faire de la responsabilité collective un rempart contre la surexploitation.