Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré le projet de barrage d'irrigation de Megech, marquant ainsi une étape majeure dans le renforcement de l'irrigation et du développement de la ville historique de Gondar et des communautés environnantes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré que les difficultés de mise en oeuvre qui avaient retardé le projet pendant des années avaient été surmontées grâce à la philosophie « Medemer », permettant ainsi la réalisation de ce projet de développement essentiel.

Avec une capacité de stockage de 185 millions de mètres cubes, le barrage devrait permettre d'irriguer plus de 17 000 hectares de terres agricoles, au bénéfice direct de dizaines de milliers d'agriculteurs.

Il permettra également d'assurer un approvisionnement fiable en eau potable à Gondar et aux villes voisines.

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Au-delà de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau, le projet devrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques grâce à l'agriculture urbaine, à la pêche à grande échelle et aux complexes touristiques, créant ainsi des emplois pour la jeunesse locale et stimulant la croissance économique.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que Gondar avait besoin d'un développement accru et a appelé la population à contribuer activement à son essor.

« Bien que ce succès soit le fruit d'un suivi rigoureux, Gondar mérite encore bien plus de développement. J'exhorte la population à participer activement à son développement. Nous restons déterminés à faire en sorte que le progrès de l'Éthiopie soit inclusif et profite à toutes les régions et à tous les citoyens », a souligné le Premier ministre.

Le Premier ministre a réaffirmé son engagement à veiller à ce que le développement de l'Éthiopie soit inclusif et que ses bienfaits profitent à toutes les régions et à tous les citoyens.