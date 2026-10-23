Ile Maurice: Garish Gujadhur - «L'équipe trouve son rythme et gagne en confiance»

interview

Engagée au championnat du monde de «blackball» organisé du 20 au 28 octobre 2026 sous l'égide de la World Pool-Billiard Association (WPA) et de la British Pool Federation, la sélection mauricienne occupe pour l'heure la huitième place sur 14 nations dans l'épreuve par équipes. Son capitaine, Garish Gujadhur, revient sur la préparation, une victoire face à l'Inde, les défis rencontrés en Angleterre et le soutien qu'il espère des autorités.

Comment l'équipe mauricienne s'est-elle préparée pour ce championnat du monde ?

Se préparer pour un tournoi de ce niveau demande énormément de dévouement. Nous avons passé d'innombrables heures à nous entraîner pour affûter notre forme. Concilier un emploi à temps plein, des responsabilités familiales et un entraînement intensif est toujours un défi, et l'essentiel de nos séances s'est donc déroulé tard le soir après le travail ou pendant nos jours de congé. Chaque membre de l'équipe a consenti d'importants sacrifices personnels pour être prêt.

Quelles étaient les attentes et les ambitions de l'équipe avant de partir pour l'Angleterre ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Historiquement, Maurice a été considérée comme un outsider dans les grandes compétitions internationales de ce type. Nous sommes toutefois partis en Angleterre avec la ferme intention de changer cette image. Notre ambition était de démontrer notre progression et de prouver que nous pouvons nous mesurer au même niveau que les grandes nations du blackball.

Comment jugez-vous le niveau de la compétition cette année ?

C'est le championnat du monde : comme on pouvait s'y attendre, le pool se joue au plus haut niveau. La maturité tactique, la solidité mentale et l'exécution dont nous sommes témoins sont incroyables, et le niveau monte nettement d'année en année.

En tant que capitaine, comment évaluez-vous la performance de l'équipe jusqu'ici ?

Nous avons affronté une opposition solide et subi des défaites honorables face à de grandes équipes comme Malte, le Pays de Galles et un redoutable Maroc, récemment sacré champion du Championnat du monde de billard (Eightball Pool). Un temps fort a été notre victoire contre l'Inde. Il nous a fallu un peu de temps pour nous adapter à la vitesse et au toucher des tables et du tapis officiels du tournoi, mais l'équipe trouve son rythme et gagne en confiance à chaque séance.

Quels ont été les plus grands défis pour la sélection mauricienne en Angleterre ?

Notre plus grand défi a été de dépasser nos zones de confort et de relever nos niveaux individuels pour répondre à l'intensité et à la précision des meilleures équipes du monde.

Quelle est l'importance de l'esprit d'équipe et de la stratégie collective dans une compétition de ce niveau ?

Dans une épreuve par équipes, l'unité est primordiale. Nous gagnons ensemble et nous apprenons ensemble. Quelle que soit la forme individuelle du jour, notre rôle de coéquipiers est de nous soutenir et de nous encourager mutuellement pour rester solides en tant que collectif. Sur le plan stratégique, nous restons flexibles : nous analysons chaque adversaire avec soin et adaptons notre approche match après match.

Comment le niveau du « blackball » à Maurice se compare-t-il à ce que vous avez vu au championnat du monde ?

Le championnat du monde représente le sommet de la discipline. Nous affrontons des joueurs de tout premier plan, chez qui la marge d'erreur est infime. La régularité de leurs coups d'ouverture, leur jeu de position et leur contrôle total de la bille blanche constituent une référence très élevée.

Quels sont les objectifs restants de l'équipe dans la compétition ?

Nous sommes actuellement 8es sur 14 nations. Notre objectif principal dans l'épreuve par équipes est de continuer à grimper au classement et de terminer le plus haut possible. Ensuite, il y aura les épreuves de simple et de double, où nous voulons aller le plus loin possible dans le tableau et remporter un maximum de matchs.

De quel soutien et de quelles ressources les joueurs mauriciens auraient-ils besoin pour rivaliser plus régulièrement au niveau international ?

Pour être compétitifs de façon constante sur la scène mondiale, il nous faut des installations et des conditions conformes aux standards internationaux. Heureusement, à l'Emperors Pool and Snooker Club, à Maurice, nous avons accès à des tables Rasson et à un tapis professionnel semblables à ceux utilisés ici. Mais comme les sports de salle comme le billard ne sont pas encore pleinement reconnus comme des sports de premier plan à Maurice, les joueurs rencontrent de sérieux obstacles pour obtenir l'autorisation de congé de leur employeur, et le coût des déplacements à l'étranger est lourd. Nous espérons vivement une plus grande reconnaissance et un financement structuré de la part du ministère des Sports.

Quel message souhaitez-vous adresser aux Mauriciens qui suivent le parcours de l'équipe depuis le pays ?

Merci à tous ceux qui suivent nos matchs en direct sur les pages Facebook de Blackball Mauritius et de l'Emperors Pool and Snooker Club, ainsi que sur WPA Live TV. Vos messages, vos encouragements et votre soutien depuis Maurice nous donnent une force et une fierté immenses ici, sur les tables. Vive la République de Maurice ! Allez Maurice !