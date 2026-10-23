Ile Maurice: Épreuves annulées du 13 octobre - Cambridge attribuera des notes calculées

Pas de nouvelles épreuves pour les candidats du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) privés de certains examens le mardi 13 octobre. Cambridge a confirmé qu'il attribuera des notes calculées, les assessed marks, pour les épreuves qui n'ont pas pu se tenir. Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) l'a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi 23 octobre, accompagné d'une foire aux questions.

Huit épreuves sont concernées. Pour le HSC, il s'agit de l'histoire, de l'économie et de trois épreuves de mathématiques. Pour le SC, ce sont la biologie (Alternative to Practical et Practical Test) et l'éducation sportive.

Le ministère de l'Éducation et des ressources humaines et le MES ont demandé à Cambridge des sujets de remplacement complets pour chacune de ces épreuves. Plusieurs réunions ont eu lieu, mais Cambridge a maintenu sa position. L'organisme britannique explique que des sujets conçus pour Maurice seule poseraient de nombreux problèmes de correction, d'harmonisation de la notation et de vérification. Ces épreuves ont été passées le même jour par les candidats des autres pays de la même zone géographique. Comme la notation se fait au même moment pour le monde entier, il n'est pas possible d'adapter le calendrier pour Maurice.

Un calcul en quatre étapes

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La note calculée remplace l'épreuve manquée. Cambridge compare d'abord le candidat à tous ceux qui, dans le monde, ont passé exactement la même combinaison d'épreuves. Il détermine ensuite sa position dans ce classement mondial à partir des épreuves qu'il a effectivement passées. Cette position est appliquée à l'épreuve manquée pour estimer la note qu'il aurait obtenue. Cette note est enfin combinée aux autres pour donner la note finale de la matière.

Le MES assure que le système ne crée ni avantage ni désavantage par rapport aux candidats étrangers qui ont passé l'épreuve. Il précise que tous les candidats mauriciens sont traités de la même manière. Les résultats des mock exams de juin et juillet 2026 ne seront pas pris en compte, pas plus que les forecast grades. Le détail du mécanisme est disponible sur le site de Cambridge International.

Ce qu'il faut savoir

Les lauréats seront-ils pénalisés ? Non, selon le MES. Tous les candidats sont traités de la même manière, et le système ne pénalise pas ceux qui concourent dans le cadre du Scholarship Scheme.

Les candidats libres (private candidates) sont-ils concernés ? Oui. Tous les candidats recevront leurs résultats selon le même principe.

Ces résultats donnent-ils accès à l'université ? Oui. Les candidats obtiendront une note complète, et le certificat comme le relevé de notes (Statement of Results) ne mentionneront pas le recours à une note calculée.

Peut-on demander une nouvelle correction ? Oui, mais seulement pour les épreuves effectivement passées.

Est-ce une première ? Non. Selon la MES, ce mécanisme a déjà été appliqué à Maurice en 2021, lorsque des pluies torrentielles avaient empêché la tenue de certaines épreuves.