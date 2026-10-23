Ile Maurice: Découverte d'irrégularités de Rs 2,1 M - Une plainte déposée

Des irrégularités financières totalisant plus de Rs 2,1 millions auraient été découvertes au sein de La Fraternité mauricienne des malades et handicapés, une organisation à but non lucratif basée à Grande-Rivière-Nord-Ouest. Selon nos informations, la nouvelle présidente du comité exécutif a porté plainte à la police des Line Barracks, le lundi 19 octobre, après qu'un audit interne préliminaire a révélé plusieurs irrégularités présumées dans la gestion des fonds de l'association. L'ancien président serait mis en cause.

C'est à la suite d'un changement à la tête de l'association, fin août 2026, que ces irrégularités présumées auraient été découvertes. La nouvelle présidente a affirmé que son prédécesseur n'avait pas procédé à une passation complète des responsabilités, malgré une réunion organisée à cet effet au siège de l'association. L'ancien président aurait notamment omis de remettre plusieurs documents administratifs et financiers nécessaires à la nouvelle équipe dirigeante.

Face à cette situation, le nouveau comité exécutif, en collaboration avec la nouvelle directrice, a entrepris un audit interne préliminaire afin d'examiner la gestion financière de l'organisation. Cet exercice aurait permis de relever plusieurs anomalies concernant l'utilisation des fonds entre juin 2025 et août 2026. Un montant total de Rs 2 104 133,94 aurait été utilisé sans que le comité en ait été informé. Les transactions mises en cause concernent des recrutements, des retraits d'argent liquide, des paiements par chèques et des versements de salaires. L'utilisation d'une carte de carburant destinée à un véhicule affecté à l'association figure également parmi les opérations faisant l'objet de vérifications.

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La Fraternité mauricienne des malades et handicapés, enregistrée auprès du Registrar of Companies, bénéficie de financements de la National Social Inclusion Foundation ainsi que d'autres sources. La nouvelle présidente estime que ces opérations financières ont porté préjudice à l'association. Des documents relatifs aux irrégularités présumées ont été remis aux enquêteurs afin d'appuyer sa plainte. Une enquête policière a été ouverte pour faire la lumière sur ces transactions et déterminer si des fonds ont effectivement été détournés.