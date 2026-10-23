Ile Maurice: Andre Viljoen présente dix stratégies pour remettre la compagnie sur les rails

23 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Chief Executive Officer d'Air Mauritius, Andre Viljoen, a présenté mercredi 21 et jeudi 22 octobre aux syndicats et au personnel les dix Future-Fit Game Changer Strategies de la compagnie nationale. Ce plan fait suite à un examen complet de l'organisation, au cours duquel chaque département a dû dire ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Les remarques des employés ont été réunies dans un livret distribué à l'ensemble du personnel.

La première stratégie, Perfecting the Basics, donne le ton : consolider les fondations avant de s'attaquer au réseau, à la flotte et aux coûts. La compagnie avance déjà des résultats. La fiabilité technique a atteint 98,72 % en juillet, son meilleur score mensuel depuis 2020. La satisfaction des clients est passée de 72,2 % en septembre 2025 à 76,1 % en août 2026.

Côté flotte, l'étude recommande l'introduction de narrow*-body* aircraft et le réexamen de la commande de trois A350-900. Un appel à propositions est en cours pour un maximum de cinq appareils de ce type. La conversion d'un ATR 72-500 en version évacuation sanitaire et cargo pour la desserte de Rodrigues est également à l'étude.

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