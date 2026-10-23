Tunisie: Intertex Tunisie 2026 - 72 entreprises turques à la conquête du marché tunisien

23 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La huitième édition du Salon international du textile et de la mode "Intertex Tunisie", organisée à Sousse du 22 au 24 octobre 2026, réunit 176 exposants, dont 72 entreprises turques. Cette participation illustre l'intérêt des opérateurs turcs pour le marché tunisien et les perspectives de coopération dans les domaines de la production, de l'investissement et des échanges commerciaux.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et de l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan.

À cette occasion, le diplomate turc a souligné les atouts de la Tunisie pour les entreprises de son pays, notamment les compétences de sa main-d'oeuvre, sa proximité avec les marchés européens et ses capacités de production destinée à l'exportation.

Il a également indiqué que la Turquie contribue à l'approvisionnement des industries tunisiennes en différents produits et intrants, notamment des tissus, des produits chimiques, des pièces détachées automobiles et des composants de machines. Le renforcement de ces échanges pourrait favoriser le développement de partenariats industriels et de nouveaux investissements entre les deux pays.

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De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-turque, Selçuk Yilmaz, a mis en avant le rôle du salon dans le rapprochement des opérateurs économiques tunisiens et turcs et la création de nouvelles opportunités commerciales.

Il a notamment évoqué un modèle de complémentarité industrielle reposant sur l'importation de tissus et d'accessoires textiles turcs, leur transformation en Tunisie, puis l'exportation des produits finis vers les marchés européens.

Il est à noter que le salon "Intertex Tunisie" se poursuit jusqu'au 24 octobre 2026 à Sousse.

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