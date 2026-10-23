Tunisie: Un employé arrêté après le détournement présumé de 200 000 dinars

23 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les unités de la sous-direction des affaires criminelles relevant de la Direction de la police judiciaire d'El Gorjani ont arrêté un individu soupçonné d'avoir détourné des recettes appartenant à l'entreprise qui l'emploie, pour un montant estimé à 200 000 dinars, a annoncé la police.

Selon les éléments communiqués, le suspect aurait récupéré cette somme auprès d'un client dans le cadre d'une mission professionnelle, avant de s'en approprier les recettes et de prendre la fuite.

À la suite d'investigations de terrain approfondies, les enquêteurs sont parvenus, en peu de temps, à localiser sa cachette et à procéder à son arrestation. Un montant de 196 000 dinars a également été saisi en sa possession.

En coordination avec le ministère public, le suspect a été placé en garde à vue pour des faits présumés de vol commis par un salarié au préjudice de son employeur et d'abus de confiance qualifié.

L'enquête se poursuit afin de déterminer toutes les circonstances de l'affaire.

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