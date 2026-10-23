Tunisie: Les préparatifs du Forum économique bilatéral au centre d'une rencontre à Tokyo

L'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a reçu, le 23 octobre 2026, au siège de l'ambassade à Tokyo, Hirofumi Miyake, directeur général adjoint chargé de la politique commerciale internationale, et Seiki Matsumoto, directeur adjoint du groupe Maghreb au ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération tuniso-japonaise et de la poursuite de la coordination autour des prochaines échéances économiques bilatérales.

Les échanges ont notamment porté sur les préparatifs en cours pour l'organisation du Forum économique tuniso-japonais. Les participants ont également examiné les moyens de renforcer la participation des institutions et des organismes japonais concernés à cet événement.

Cette rencontre vise à poursuivre la concertation entre les deux parties en vue de favoriser la coopération économique et de mobiliser les acteurs institutionnels japonais autour du forum.