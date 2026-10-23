Tunisie: Riz, thé et sucre - Le point sur l'approvisionnement et les prix au pays

Le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques, Houssem Eddine Touiti, a indiqué vendredi 23 octobre 2026 que l'approvisionnement en sucre demeure irrégulier sur le marché tunisien, malgré les quantités mises à disposition. Il a attribué ces perturbations principalement à des opérations de manipulation menées par certains intervenants, tout en assurant que les équipes de contrôle poursuivent leurs efforts pour lutter contre la spéculation.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a précisé que des quantités de sucre ont été saisies dans le cadre des opérations de contrôle menées quotidiennement par les services compétents.

En revanche, la situation de l'approvisionnement en café ne présente pas de difficultés particulières, selon Houssem Eddine Touiti, qui a confirmé la disponibilité de ce produit sur les marchés.

S'agissant du thé et du riz commercialisés par l'Office du commerce de la Tunisie (OCT), leurs prix n'ont enregistré aucune augmentation depuis 2023, a-t-il également souligné.

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Le responsable a, par ailleurs, rappelé la décision du ministère du Commerce et du Développement des exportations fixant les prix de vente de certaines variétés de riz importées par des opérateurs privés. Le prix du kilogramme de riz étuvé est ainsi fixé à 3,9 dinars, tandis que celui du riz basmati est établi à 6,9 dinars.

Enfin, Houssem Eddine Touiti a annoncé que les grandes surfaces commerciales devaient commencer, à partir du samedi 24 octobre, à appliquer des réductions sur les prix de nombreux produits.