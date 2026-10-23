Tunisie: Entrée sud de Tunis - Une réduction des voies de circulation pendant dix jours

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé la mise en place d'une déviation partielle de la circulation sur la route régionale n° 22, connue sous le nom de voie rapide sud, au niveau de Djebel Jelloud, à partir du vendredi 23 octobre 2026 à 20 heures et jusqu'au dimanche 1er novembre 2026.

Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre des travaux du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, lot n° 2, est nécessaire pour permettre la démolition de l'ancien pont menant à La Cagna et à Bab Alioua.

Le trafic sera maintenu dans les deux sens, vers Tunis et vers Hammamet, mais le nombre de voies ouvertes à la circulation sera temporairement réduit. Les travaux se poursuivront sans interruption, de jour comme de nuit, durant cette période.

Le ministère appelle les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place, à redoubler de vigilance et à réduire leur vitesse à l'approche de la zone des travaux.