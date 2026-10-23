Tunisie: Intelligence artificielle à l'école - Quels usages pour accompagner les enseignants en classe ?

Comment maintenir l'attention des élèves, adapter les explications aux différents besoins et évaluer la compréhension de chacun tout en assurant le bon déroulement d'un cours ? Pour accompagner les enseignants face à ces enjeux, Samsung propose AI Assistant, une application intégrée aux écrans interactifs Samsung sous Android compatibles, qui mobilise l'intelligence artificielle à différentes étapes de l'apprentissage.

À travers plusieurs fonctionnalités, cette solution permet de rendre les contenus pédagogiques plus accessibles, d'enrichir les explications en classe et de faciliter le suivi des acquis des élèves.

Faciliter l'accès aux explications grâce à la transcription en temps réel

La fonctionnalité Live Transcript transforme les explications orales de l'enseignant en texte affiché en temps réel sur l'écran interactif. Les élèves peuvent ainsi suivre le cours plus facilement, notamment dans les grandes salles où la voix de l'enseignant peut être difficile à entendre.

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Les enseignants peuvent adapter la langue, la taille des caractères et la position du texte à l'écran selon les besoins de la classe. Associée à l'application de partage d'écran Samsung, cette fonctionnalité permet également aux élèves de consulter la transcription depuis leurs propres appareils, sous réserve de compatibilité et de connexion au même réseau.

Grant Wilson, Solution Architect AV/IFP chez STS Education, souligne l'intérêt de cette approche pour renforcer la compréhension des élèves et leur permettre de suivre plus facilement les explications, quel que soit leur emplacement dans la salle.

Enrichir les cours avec des ressources complémentaires

Avec Circle to Search, les enseignants peuvent rechercher rapidement des contenus associés à un mot, une image ou un objet affiché à l'écran. La fonctionnalité permet de retrouver des images, des vidéos et des ressources en ligne pertinentes, sans interrompre le déroulement du cours pour effectuer une recherche classique.

Les résultats peuvent ensuite être ajoutés directement au tableau blanc interactif, afin d'illustrer un concept, de proposer des exemples supplémentaires ou de rapprocher les notions étudiées de situations concrètes.

Pour Tambra Clark, Technology Integration Facilitator au sein de Birmingham City Schools et lauréate du Top 10 de Samsung Solve for Tomorrow, cette fonctionnalité représente un gain de temps pour les enseignants, qui peuvent accéder à plusieurs ressources en entourant simplement un élément à l'écran.

Évaluer les acquis et prolonger l'apprentissage

À la fin d'une séance, AI Quiz permet aux enseignants de générer des questionnaires à partir des transcriptions des cours enregistrés et des documents importés. Ils peuvent choisir le format des questions, leur nombre, leur niveau de difficulté ainsi que le temps accordé pour chaque réponse.

Les élèves accèdent au quiz depuis leurs propres appareils, à l'aide d'un QR code ou d'un lien. Les enseignants peuvent ensuite afficher les bonnes réponses, apporter des explications et consulter un tableau de bord présentant notamment le taux de participation, le score moyen et le taux de bonnes réponses par question.

Ces données leur permettent d'identifier les notions acquises et les points qui nécessitent des explications complémentaires. Tambra Clark souligne ainsi l'intérêt de cette fonctionnalité pour repérer les axes d'amélioration et mieux comprendre les besoins des élèves.

En complément, la fonctionnalité My Lessons conserve automatiquement les cours enregistrés, permettant aux enseignants de retrouver les transcriptions, de consulter des résumés générés par l'IA et de partager des supports pour les séances suivantes.

Shaun Taylor, Director of Sales chez STS Education, met en avant la possibilité d'adapter les modalités d'apprentissage aux différents rythmes et besoins des élèves, grâce à des outils favorisant une participation plus individualisée.