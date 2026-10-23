Tunisie: Ligue 1 - 7e Journée - Le CAB accueille l'ESHS - Prudence !

Les Cabistes sont appelés à gagner et à prendre garde...

L'objectif dans tous les matches à domicile est le même pour toutes les équipes: gagner! Il n'est pas redondant, par conséquent, de le rappeler aux Cabistes. Gaspiller des points à domicile est malheureusement devenu une fâcheuse habitude chez eux. En effet, sur les neuf points possibles, ils n'en ont récolté que cinq. Cet après-midi, il va falloir se dépenser à fond contre un adversaire qui, lui aussi, n'a plus d'autre choix que d'arrêter la spirale des défaites. Le staff technique, conscient de la délicatesse de la mission, s'y est préparé en conséquence. L'intermède observé dans la compétition est venu à temps, lui donnant ainsi l'occasion de booster ses joueurs sur le double plan du jeu et du moral qui en a pris, il faut reconnaître, un coup. Le mini-stage à Hammam-Zriba était devenu pratiquement obligatoire pour remettre un peu d'ordre au sein de l'équipe. L'explication de tout à l'heure nous dira si la pause était bénéfique ou non à l'ensemble cabiste... De toute façon, la prudence s'impose dans ce genre de confrontation!

Equipe d'attaque

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L'entraîneur Mohamed Azaïez alignera une équipe orientée vers l'attaque, il n'y a pas de doute. Seulement, au vu du turnover effectué en permanence aussi bien en matches amicaux qu'en compétition officielle, il est difficile de saisir l'intention du staff technique. Toutefois, en se basant sur le dernier test contre l'USZriba, on peut penser qu'il y a de fortes chances qu'il opte pour un 4-3-3 souple. On verra alors Guessmi et Doukali occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, tandis que Allala et Gueblia( ou Amemou) constitueront l'axe central. À l'entrejeu, Traoré et Dridi évolueront comme milieux défensifs et appuieront Aziz Chaâbane, dans une position plus avancée, en phase de relance. Devant, Berrima, Faty et Chihi rempliront le rôle de finisseurs...

Formation probable

Maktouf-Guessmi- Doukali- Allala- Gueblia( Amamou)- Traoré- Dridi( Ba)- Chaâbane- Berrima( Timi)- Chihi( Ayende)- Faty