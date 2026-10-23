Tunisie: Ligue 1 - 7e Journée - L'USBG affronte le ST - Continuer sur la même lancée

Leader inattendu et invaincu du championnat après six journées, l'USBG est bien décidée à empocher les trois points face au Stade Tunisien

Sofiene Hidoussi a bien raison d'être aux anges et de savourer d'être premier au classement après quatre victoires et deux matches nuls. Placé aux commandes d'une équipe construite à la hâte, sans avoir en même le temps de faire une bonne préparation d'intersaison et de disputer un seul match amical, il a réussi l'exploit de réaliser de très bons résultats. Le succès de la 1ère journée à Béjà a mis ses protégés sur selle. Le 3 à 3 à Monastir l'a convaincu qu'il a un bon potentiel offensif sur lequel il peut compter. La victoire sur le Club Africain lui a donné des ailes et constitué un bon tremplin pour continuer avec sérénité son bonhomme de chemin. Le fait d'avoir enchaîné avec une victoire à l'extérieur à Hammam Sousse n'a pas donc été une surprise. Il a donné la preuve que l'USBG est en mesure de réaliser une saison exceptionnelle. Cet excellent départ suscite des attentes et nourrit une ambition légitime. Grâce à un mercato estival tardif mais bien ciblé, Sofiene Hidoussi est parvenu à construire une belle ossature d'équipe. Trois des joueurs clés de son dispositif ont eu leur place dans l'équipe-type des trois dernières journées. Le portier Lassâad Hammami est parmi les trois gardiens qui ont le plus impressionné en ce début de saison. Daniel Oboh, latéral droit reconverti en demi, fait des merveilles à l'entrejeu.

Idem pour le jeune Guinéen Mohamed Chérif Camara qui a arraché en un temps record un statut de chef d'orchestre des opérations offensives. En pointe, Abdelouahed Bakhouche a retrouvé son flair du but.

Capitaliser ce bon départ

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Il est évident que l'objectif pour ce match contre les Bardolais est une cinquième victoire pour aller de l'avant. Pas question pour Sofiene Hidoussi de voir cette belle série rose de ses hommes rompue. Bien entendu, ça ne va pas être facile de signer un quatrième succès consécutif pour consolider la première place, mais lui et ses protégés sont résolus à aller de l'avant et bien déterminés à continuer leur belle marche de début de saison.