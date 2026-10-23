Tunisie: Affaire Mohamed Frikha-Abdelkrim Harouni - Les jugements de première instance confirmés en appel

23 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis a confirmé les jugements de première instance prononcés à l'encontre de l'homme d'affaires Mohamed Frikha, de l'ancien ministre du Transport et dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdelkrim Harouni, ainsi que d'autres prévenus.

En première instance, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis avait condamné Abdelkrim Harouni à deux ans de prison et deux anciens cadres d'une entreprise publique pétrolière à six ans de prison. L'homme d'affaires Mohamed Frikha avait, quant à lui, été condamné à sept ans de prison.

Des amendes financières avaient également été prononcées à l'encontre de l'ensemble des prévenus.

L'affaire porte sur des transactions commerciales entre une compagnie aérienne appartenant à Mohamed Frikha et une entreprise publique opérant dans le secteur pétrolier.

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