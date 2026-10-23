Tunisie: Startups et PME innovantes - Le Roadshow iSME's fait étape à Gafsa

Après Le Kef et Monastir, le Roadshow 2026 du Projet d'appui aux startups et PME innovantes (iSME's) a poursuivi son parcours à Gafsa, ce jeudi 22 octobre. Cette troisième étape confirme la volonté de rapprocher les mécanismes de financement et d'accompagnement des entrepreneurs dans les régions et de renforcer les opportunités de développement des startups et des PME innovantes à travers le pays.

Organisée dans le cadre du projet iSME's, financé par la Banque mondiale et coordonné par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en collaboration avec Smart Capital et les partenaires de l'écosystème, cette rencontre a réuni des représentants des institutions publiques, des structures d'accompagnement, des fonds d'investissement, des startups, des PME, des porteurs de projets ainsi que des universitaires, des chercheurs et des étudiants.

La séance d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Khalifa Labidh, Secrétaire général du gouvernorat de Gafsa, accompagné de Wassim Neffati, le délégué de Gafsa sud, et de Mme Nejia Gharbi, Directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux côtés des représentants de l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation.

Une tournée qui suscite un intérêt croissant

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La mobilisation autour du Roadshow 2026 témoigne de l'intérêt des acteurs économiques pour les dispositifs de financement et d'accompagnement des entreprises innovantes.

Selon les données d'inscription consolidées pour la tournée, 287 inscriptions ont été enregistrées, dont 127 pour l'étape de Gafsa, qui concentre ainsi près de 44 % des inscriptions recueillies à ce stade.

Les startups, les PME et les porteurs de projets représentent une part importante des inscrits, illustrant la demande croissante d'accès à des solutions adaptées aux différentes phases de développement entrepreneurial.

Le financement apparaît comme la première préoccupation exprimée, avec 138 demandes, suivi par les besoins d'information sur les mécanismes disponibles, de développement des entreprises, de mise en relation et d'accompagnement.

Ces tendances soulignent l'importance d'une démarche de proximité permettant aux entrepreneurs de mieux comprendre les instruments existants, d'identifier les interlocuteurs pertinents et de bénéficier d'échanges directs avec les acteurs du financement.

Gafsa : rapprocher les opportunités des talents régionaux

À Gafsa, les échanges ont porté sur les opportunités offertes par le projet iSME's, notamment à travers ses différents instruments et programmes : ANAVA, Innovatech, Flywheel et les dispositifs liés au Startup Act, ainsi que les fonds d'investissement partenaires.

Les présentations ont permis de mieux faire connaître les conditions d'accès aux mécanismes disponibles et les possibilités d'accompagnement des startups et des PME innovantes.

La rencontre a également accordé une place importante au dialogue avec les participants, à travers une séance de questions-réponses, des rencontres B2B et une session de pitching permettant à des entrepreneurs de présenter leurs projets devant des représentants de fonds d'investissement.

Cette approche vise à favoriser les connexions entre les porteurs de projets et les investisseurs, tout en encourageant l'émergence de nouvelles opportunités de financement et de partenariat.

L'université et les jeunes au coeur de la dynamique entrepreneuriale

L'une des particularités de cette étape a été la participation d'étudiants de l'Institut Supérieur des Études Technologiques (ISET) de Gafsa, aux côtés d'enseignants, de chercheurs et de représentants du monde universitaire.

Leur présence illustre l'importance de renforcer les passerelles entre l'enseignement supérieur, l'innovation et le monde de l'entreprise.

En associant les jeunes à ces rencontres, le Roadshow entend également contribuer à diffuser la culture entrepreneuriale, à sensibiliser les futurs diplômés aux opportunités de création d'entreprise et à encourager la transformation des idées innovantes en projets économiques viables.

Un engagement pour un écosystème entrepreneurial plus inclusif

À travers cette tournée, la CDC et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'un accès plus équitable aux opportunités de financement, notamment pour les entrepreneurs implantés dans les régions.

Au-delà de la présentation des instruments financiers, le Roadshow constitue un espace d'écoute, de dialogue et de mise en relation destiné à mieux identifier les attentes des entrepreneurs et à contribuer au renforcement d'un écosystème entrepreneurial plus inclusif, dynamique et accessible.

Après Gafsa, le Roadshow poursuivra son parcours à Zarzis, le 23 octobre 2026, pour une quatrième étape consacrée aux entrepreneurs et aux acteurs de l'innovation du Sud-Est tunisien.

Doté d'un financement de 75 millions de dollars de la Banque mondiale, le Projet d'appui aux startups et PME innovantes vise à soutenir le développement de l'entrepreneuriat innovant en Tunisie, à faciliter l'accès au financement et à renforcer les capacités des startups et des PME à fort potentiel de croissance.

Coordonné par la Caisse des Dépôts et Consignations, en partenariat avec les acteurs de l'écosystème, le projet contribue à promouvoir l'innovation, la création d'emplois et le développement économique dans les différentes régions du pays.