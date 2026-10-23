Tunisie: Villes durables - La Chaire ONU-Habitat ISCI-MENA réunit son Comité de pilotage pour la première fois au pays

Chercheurs, praticiens et partenaires ont dressé le bilan de l'année 2025-2026 et tracé la feuille de route 2027 de la première chaire universitaire co-fondée par ONU-Habitat.

Le Bureau d'ONU-Habitat en Tunisie et l'Université Gustave Eiffel ont réuni jeudi 22 octobre à Tunis le Comité de pilotage annuel de la Chaire ONU-Habitat ISCI-MENA. Après une première édition à Paris en septembre 2025, cette deuxième réunion se tient pour la première fois en Tunisie, pays où la Chaire conduit l'essentiel de ses projets. Elle a rassemblé une cinquantaine de participants sur place et à distance : chercheurs, praticiens, représentants d'institutions tunisiennes et partenaires internationaux.

Signée le 5 novembre 2024 au Caire lors du 12e Forum urbain mondial, la Chaire ISCI-MENA est la première chaire universitaire co-fondée par ONU-Habitat. Face aux sécheresses, aux inondations et à l'érosion des sols et des littoraux qui touchent les villes de la rive sud de la Méditerranée, elle accompagne la localisation de l'ODD 11 (« Villes et communautés durables ») dans la région MENA par l'innovation sociale : partir des besoins des acteurs des territoires pour identifier des solutions adaptées localement. Chaque projet est copiloté par un chercheur de l'Université Gustave Eiffel et un responsable de projet d'ONU-Habitat, et cofinancé par les deux institutions.

La séance d'ouverture s'est déroulée en présence de Dr Rania Hedeya, Directrice régionale du Bureau régional d'ONU-Habitat pour les pays arabes, de M. Venceslas Biri, 1er vice-président de l'Université Gustave Eiffel, de Dr Aida Robbana, Cheffe du Bureau ONU-Habitat Tunisie et coordinatrice de la Chaire, et de Pr Amina Béji-Bécheur, EIVP, Université Gustave Eiffel, coordinatrice de la Chaire. Dr Rania Hedeya a également présenté les priorités d'ONU-Habitat pour la région MENA et son Plan stratégique 2026-2030.

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"Les villes et les territoires de la région MENA font face à des défis croissants, des risques climatiques et de la rareté de l'eau aux inégalités d'accès au logement et aux services de base. Y répondre exige plus que des solutions techniques : cela demande de l'innovation, des partenariats solides et des approches ancrées dans les savoirs locaux et les besoins des communautés. La Chaire ISCI-MENA offre une plateforme essentielle pour relier la recherche et la pratique, et renforcer la coopération régionale », indique Dr Rania Hedeya, Directrice régionale, ONU-Habitat.

Un bilan riche pour l'année 2025-2026

Les porteurs de projets, dont l'équipe d'ONU-Habitat Tunisie, ont présenté les résultats de l'année écoulée : le projet JDID, dont les propositions d'aménagement ont été validées en avril 2026 par les institutions publiques tunisiennes ; la mesure d'impact de la localisation des ODD (MESuRE ODD) ; le projet Kerkennah Soumoud ; la participation de la Chaire au Forum urbain mondial 2026 ; et le séminaire doctoral mené avec le Lab'Urba, l'ENAU et l'ISTEUB. La Chaire a également co-organisé des conférences à l'Université de Tunis et à l'Université de Sfax, et ses travaux ont donné lieu à plusieurs publications et à une thèse en codirection avec l'ISG de l'Université de Tunis.

Perspectives 2027

Quatre tables thématiques ont nourri la réflexion sur la programmation à venir : patrimoines et savoirs vernaculaires ; prévention, vulnérabilités et résilience face aux risques ; mesure d'impact des projets locaux ; services fondamentaux et logement pour plus d'inclusion.

La feuille de route 2027 prévoit la poursuite des projets en cours (JDID, mesure d'impact des ODD, Médina de Tunis, îles Kerkennah, Béni Khalled) et le développement d'un programme sur les savoirs vernaculaires et la terre crue avec ONU-Habitat Maroc, ONU-Habitat Égypte et l'Université française d'Égypte. Un protocole d'accord avec l'Université de Tunis El Manar est par ailleurs en cours de signature.

La Chaire élargira également son réseau. Elle développera ses partenariats avec ONU-Habitat au Sénégal et organisera en 2027 un cycle de conférences en Tunisie, avec un colloque GESS en partenariat avec l'Université de Tunis, au Maroc, avec l'Université Euromed de Fès et l'École des Mines de Rabat, et en Égypte avec l'Université française d'Égypte.

Plusieurs temps forts sont déjà programmés. Du 26 au 30 octobre 2026, un atelier-école JDID consacré à la mobilité réunira à l'ENIT 20 étudiants de cinq établissements tunisiens et français. Du 26 au 31 octobre, la deuxième édition du séminaire doctoral rassemblera à l'Université Gustave Eiffel et à l'EIVP 20 doctorants du Lab'Urba et d'universités tunisiennes, dont pour la première fois l'Université de Sfax. Le projet sur la Médina de Tunis se prolongera par une thèse de doctorat sur les communs urbains culturels, codirigée avec l'ISG de l'Université de Tunis. Le Comité de pilotage 2027 se tiendra à Paris, précédé de réunions préparatoires au Maroc et en Tunisie.

" Des initiatives comme la Chaire ne peuvent créer de l'impact et devenir une force de transformation systémique durable que si elles réussissent à mobiliser les parties prenantes dans une gouvernance multi-niveau et participative, incluant les gouvernements, la société civile, les jeunes générations et le monde académique", précise Dr Aida Robbana, Cheffe du Bureau ONU-Habitat Tunisie et coordinatrice de la Chaire.

"La chaire ISCI-MENA co-fondée avec l'Onu Habitat offre à l'Université Gustave Eiffel et à l'EIVP un cadre commun pour relier notre recherche et nos formations aux enjeux concrets des villes et des territoires avec les universités de la zone MENA", souligne, pour sa part, Amina Béji-Bécheur, Université Gustave Eiffel.

L'après-midi, la délégation a été accueillie à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme (ENAU), à Sidi Bou Saïd, par sa directrice, Mme Hind Karoui, pour une rencontre avec les laboratoires de l'école.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'Octobre urbain, le mois d'ONU-Habitat consacré aux enjeux urbains, qui s'achève le 31 octobre avec la Journée mondiale des villes.