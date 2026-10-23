Tunisie: Huile d'olive - Les marchés du Golfe et de l'Asie, de nouveaux débouchés pour le pays

La présidente du Réseau féminin jordanien et arabe de l'huile d'olive, Nihaya Mhissen, a appelé à intensifier les campagnes de promotion de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés arabes, notamment dans les pays du Golfe, ainsi qu'en Asie. Elle préconise de miser sur la qualité, de valoriser les traditions oléicoles tunisiennes et de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux qualités de ce produit, dans un contexte marqué par la progression des huiles végétales extraites de graines.

Intervenant sur Diwan FM, en marge de sa participation à une manifestation consacrée à la valorisation de l'huile d'olive à Sfax, Nihaya Mhissen a présenté la Tunisie comme un modèle de référence dans la production d'huile d'olive dans le monde arabe, notamment dans le segment biologique. Selon elle, plusieurs pays arabes s'inspirent désormais de l'expérience tunisienne afin d'améliorer la qualité de leur production.

La responsable a particulièrement mis en avant les caractéristiques de l'huile d'olive tunisienne, notamment celles de la variété Chemlali. Elle souligne la stabilité de ses caractéristiques sensorielles et la préservation de sa saveur au fil du temps, qu'elle oppose à la variabilité qu'elle observe dans certaines huiles issues d'autres grands pays producteurs.

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Elle attribue ces qualités, entre autres, à la durée de la campagne de récolte en Tunisie, qui s'étend généralement d'octobre à mars, ainsi qu'à la maîtrise de la chaîne de qualité et des procédés d'extraction.

Miser sur la qualité et diversifier les marchés

Face aux inquiétudes des agriculteurs tunisiens quant à la commercialisation d'éventuels excédents de production, Nihaya Mhissen les a invités à privilégier l'huile d'olive vierge extra et à explorer de nouveaux débouchés, notamment en Asie et dans les pays du Golfe.

Elle estime que la promotion du produit tunisien doit également s'appuyer sur une stratégie de communication capable de raconter son histoire, en mettant en valeur les oliviers centenaires, les traditions oléicoles et le savoir-faire qui caractérisent la production nationale.

La présidente du Réseau féminin jordanien et arabe de l'huile d'olive a, par ailleurs, fait état d'une demande qu'elle qualifie de réelle et croissante pour l'huile tunisienne sur des marchés tels que les Émirats arabes unis et la Chine. Ces débouchés pourraient contribuer à élargir les perspectives commerciales du secteur, à condition de poursuivre les efforts de valorisation de la qualité.

Au-delà de la promotion commerciale, elle a plaidé pour des campagnes de sensibilisation visant à encourager la consommation d'huile d'olive en tant que composante d'une alimentation saine, face à la progression des huiles végétales extraites de graines.

Une visite consacrée à la coopération oléicole arabe

La visite de Nihaya Mhissen en Tunisie se poursuit jusqu'au 26 octobre. Son programme comprend notamment une visite à l'Institut de l'olivier de Sfax ainsi que la participation aux activités du Réseau féminin tunisien à Tunis.

Cette visite s'inscrit également dans la perspective d'un événement d'envergure prévu à la fin du mois de novembre prochain en Jordanie, par l'intermédiaire du Bureau arabe de l'olivier. Cette manifestation aura pour objectif de promouvoir une culture de la qualité dans la production oléicole des pays arabes.