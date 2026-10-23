Tunisie: Cinéma - Quatre projets tunisiens récompensés à CineGouna Funding 2026

23 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le cinéma tunisien s'est distingué lors de la 9e édition de « CineGouna Funding », la plateforme de soutien à la production du Festival du Film d'El Gouna (GFF) avec quatre projets de films portés par des réalisateurs ou des coproducteurs tunisiens ont été récompensés au sein d'un palmarès global qui a vu 40 prix distribués à 16 projets.

Annoncée jeudi soir, cette édition 2026 du fonds a mis en partage plus de 350 000 dollars américains sous forme de subventions financières et de services de pointe (post-production, développement de scénario, ingénierie sonore, DCP et promotion), offerts par le festival et son réseau de partenaires pour propulser les projets vers leur achèvement.

Les projets tunisiens primés sont :

« To the Core » (Tunisie, France, Italie) réalisé par Mehdi M. Barsaoui et produit par Habib Attia. Le projet décroche une subvention de 10 000 dollars, complétée par une aide au développement de scénario de 5 000 dollars.

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« Of Debt and Money » (Tunisie) réalisé et produit par Houssem Sansa. Le cinéaste signe une double performance en remportant deux dotations financières distinctes de 10 000 et 5 000 dollars octroyées par deux sociétés partenaires.

« Ibrahim's Voice » (France, Tunisie) réalisé par Yann Rabanier et Produit par Sophie Roudaut. Le film bénéficie d'un soutien à la post-production d'une valeur de 5 000 dollars.

« The Sacred Thirst » réalisé par le Tunisien Hamda Dhaouadi, ce projet de film documentaire réalisé un beau triplé en s'adjugeant 5 000 dollars pour le développement de scénario, 5 000 dollars de services sonores, ainsi qu'une adhésion annuelle à l'Association européenne du film documentaire (DAE).

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