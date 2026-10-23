Tunisie: Approvisionnement en riz - Un retour à la normale attendu prochainement

Le retour à un rythme normal d'approvisionnement en riz commercialisé par l'Office du commerce de la Tunisie (OCT) est attendu prochainement, à la faveur de l'entrée en service de nouvelles capacités de conditionnement. C'est ce qu'a annoncé, vendredi 23 octobre 2026, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques, Houssem Eddine Touiti, qui a également rappelé les prix fixés pour certaines variétés de riz importées par des opérateurs privés.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le responsable a expliqué que l'approvisionnement en riz commercialisé par l'OCT avait connu des perturbations en raison de plusieurs difficultés. Il a toutefois assuré que celles-ci avaient été surmontées et qu'une amélioration de la distribution était attendue prochainement.

S'agissant des prix pratiqués par l'OCT, Houssem Eddine Touiti a indiqué que ceux du riz et du thé n'avaient enregistré aucune hausse depuis 2023. Le prix de vente du riz étuvé s'élève à 3,5 dinars, contre 6,5 dinars pour le riz basmati.

Pour le thé, le prix de 100 grammes de thé vert est fixé à 420 millimes, tandis que celui du thé noir atteint 2,8 dinars.

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Le responsable a par ailleurs rappelé la décision du ministère du Commerce et du Développement des exportations fixant les prix de vente de certaines variétés de riz importées par des opérateurs privés à 3,9 dinars pour le riz étuvé et à 6,9 dinars pour le riz basmati.

Cette mesure intervient après la constatation de dépassements des prix de vente de ces produits sur le marché. Selon Houssem Eddine Touiti, le prix du riz étuvé avait atteint 6,5 dinars, tandis que celui du riz basmati avait dépassé les 10 dinars.

Concernant le thé, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques a assuré que les stocks étaient disponibles dans la majorité des espaces commerciaux.