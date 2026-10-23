Tunisie: Ligue 1 - 7e Journée - L'ASM face au voisin banlieusard - Un duel à ne pas rater

Les Marsois reçoivent tout à l'heure les Hammam-lifois qu'ils devancent seulement d'un point.

Les Banlieusards du nord accueilleront cet après-midi leurs homologues du sud dans un duel à enjeu. En effet, les Marsois sont classés 12e, à seulement une longueur d'avance des Hammam-lifois qui accusent également un point de retard.

Sur le papier, les "Vert Jaune" partent favoris. D'abord, ils ont l'avantage d'évoluer à domicile. Puis, ils restent sur une large victoire remportée à domicile devant les Miniers de Métlaoui sur le score sans appel (3-0).

Les Hammam-lifois, eux, ont été tenus en échec par les Omranais. Toutefois, les deux adversaires sont du même calibre, outre que le CSHL a démontré lors de l'avant-dernière journée qu'il sait voyager, s'étant imposé à Sousse.

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Avec les moyens du bord

Cet après-midi, Imed Ben Younès ne disposera pas de tout son effectif. Car s'il n'a pas de joueurs suspendus, trois manqueront à l'appel pour cause de blessure. Il s'agit des joueurs du milieu Mohamed Amine Khaloui, Omar Traïdi et Haroun Ayari. Touché aux ligaments croisés, ce dernier s'absentera des terrains pendant un certain temps.

Ceci dit, le milieu défensif, Ricky Gneba, qui a disputé seulement une mi-temps lors du dernier match, s'est entraîné normalement avec le groupe et est prêt à 100%. Ce n'est pas le cas du milieu nigérian, Philip Adjao, qui même s'il est avec le groupe, n'affiche pas la grande forme et pourrait être ménagé.

Encore heureux Imed Ben Younès qu'il peut toujours compter sur les artisans de la dernière victoire, Firas Aifia, Nour Mani et Aziz Traïdi.