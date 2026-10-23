Soudan: Port-Soudan et St-Pétersbourg signent un accord de jumelage

23 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de l'État de la mer Rouge, le général Mahmoud Nour et le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov ont signé vendredi un accord de jumelage entre les deux villes, au siège du gouvernement municipal russe.

L'accord prévoit le développement de la coopération économique et commerciale ainsi que des infrastructures, notamment les ports, les routes, les aéroports et les hôpitaux. Il couvre également les mines, l'agriculture, le tourisme, la santé et l'éducation, avec l'octroi de bourses aux étudiants de la mer Rouge aux niveaux licence, master et doctorat, ainsi que des formations professionnelles et l'enseignement du russe.

Gen Nour était arrivé en Russie le 21 octobre à l'invitation des autorités de Saint-Pétersbourg, à la tête d'une délégation comprenant des responsables des ports, de l'université de la mer Rouge, des ressources minérales et du patronat local, accompagné de l'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed Al-Ghazali.

L'ambassadeur a salué des rencontres « constructives » avec des institutions russes et estimé que ce jumelage, conclu peu avant le 3e sommet Russie-Afrique à Moscou, donnera une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

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