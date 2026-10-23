Soudan: Khartoum dément toute implication de son armée dans l'incident du marché d'Abyei

23 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé, dans un communiqué publié jeudi soir, ses profondes condoléances après la mort de civils dans ce qui a été présenté comme une frappe de drone contre le marché d'Al-Naam, dans la région d'Abyei.

Il a renouvelé sa solidarité avec les familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le ministère a nié catégoriquement toute implication des forces armées soudanaises dans cet incident, qu'il assimile aux crimes attribués à la « milice terroriste ». Il a rappelé l'attaque du camp de la MINUCA à Kadugli, le 13 décembre 2025, qui avait coûté la vie à des casques bleus bangladais et visé des convois d'aide humanitaire.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.