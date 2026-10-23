Soudan: Khartoum dément toute implication de son armée dans l'incident du marché d'Abyei

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé, dans un communiqué publié jeudi soir, ses profondes condoléances après la mort de civils dans ce qui a été présenté comme une frappe de drone contre le marché d'Al-Naam, dans la région d'Abyei.

Il a renouvelé sa solidarité avec les familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le ministère a nié catégoriquement toute implication des forces armées soudanaises dans cet incident, qu'il assimile aux crimes attribués à la « milice terroriste ». Il a rappelé l'attaque du camp de la MINUCA à Kadugli, le 13 décembre 2025, qui avait coûté la vie à des casques bleus bangladais et visé des convois d'aide humanitaire.