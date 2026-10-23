Soudan: Le ministre de la Culture appelle les Soudanais à participer au relèvement national

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a appelé les Soudanais, dans le pays comme à l'étranger, à participer aux efforts de relèvement national, à relancer la production et à reconstruire ce que la guerre a détruit.

Dans une déclaration à l'agence SUNA, il a souligné que la reprise économique, la stabilisation des marchés, l'amélioration de la valeur de la monnaie nationale et la disponibilité des biens et services exigent une mobilisation conjointe de l'État et de la société.

Le ministre a salué la résilience, les sacrifices et l'optimisme du peuple soudanais malgré les difficultés, estimant que la contribution de chaque Soudanais au redressement du pays constitue un droit et une responsabilité partagée.

Il a appelé à unir les efforts officiels et populaires afin de restaurer la vitalité du Soudan et de bâtir un avenir digne de sa population.