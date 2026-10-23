Soudan: La chaîne Blue Nile lance sa diffusion radio sur la fréquence 91 FM

23 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La chaîne Blue Nile TV a lancé le retour de sa diffusion radiophonique sur la fréquence 91 FM, une étape destinée à renforcer sa présence médiatique et à élargir l'accès de son public à ses programmes.

Lors d'une émission spéciale, le directeur de la chaîne à Khartoum, Al-Tayeb Al-Siddiq a indiqué que les téléspectateurs peuvent désormais écouter l'ensemble des programmes de Blue Nile en FM91, en parallèle de sa diffusion télévisée en direct depuis ses studios d'Omdurman et de ses plateformes numériques. Il a annoncé la prochaine création d'une grille de programmes propre à la radio et la réhabilitation du studio détruit pendant la guerre.

La cérémonie a réuni des journalistes, des représentants de médias et des responsables, dont la directrice de l'information de proximité du ministère de l'Information, Aïcha Ahmed Yacoub. L'expert médiatique Ali Shamo a salué la conversion des contenus de la chaîne en format radiophonique, tandis que le directeur des programmes de Radio Omdurman, Youssef Ali Ahmed, a souligné l'attachement des Soudanais à la radio et le rôle historique de cette dernière.

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Un représentant de l'Autorité de radiodiffusion et de télévision a indiqué que l'institution oeuvre à restaurer l'ensemble des stations de diffusion détruites, estimant que le retour de Radio Omdurman en FM a contribué à rétablir la confiance du public. La chaîne a également rendu hommage au directeur général de l'Autorité, l'ingénieur Kamil Nyal.

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