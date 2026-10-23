Soudan: Jaafar Al-Mirghani et Abdelrahman Al-Mahdi réaffirment leur soutien au dialogue Inter-soudanais

23 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Parti unioniste original et président de l'alliance du Bloc démocratique, Jaafar Al-Mirghani, et le dirigeant du Parti de l'Oumma national, Abdelrahman Al-Sadiq Al-Mahdi, ont réaffirmé la nécessité de soutenir les efforts en faveur d'un dialogue soudano-soudanais destiné à mettre fin à la crise dans le pays.

Lors d'une rencontre nationale, les deux responsables ont appelé à un dialogue exclusivement soudanais, devant aboutir à une paix juste et globale. Ils ont également examiné l'évolution de la situation politique, les perspectives économiques du pays et les moyens d'alléger les souffrances de la population soudanaise.

Ils ont fermement réaffirmé que l'armée soudanaise est la seule institution légitime à porter les armes, et estimé que l'intégration de toutes les forces sous son commandement constitue une condition nécessaire à la stabilité et à l'État de droit.

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