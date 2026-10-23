Maroc/Tunisie: Wydad Athletic Club nomme le Tunisien Nasreddine Nabi nouvel entraîneur de l'équipe première

Le Wydad Athletic Club a annoncé la nomination du technicien tunisien Nasreddine Nabi au poste d'entraîneur de l'équipe première, jusqu'à la fin de la saison sportive en cours.

Dans un communiqué, le club a indiqué que cette nomination s'inscrit dans le cadre de sa volonté de tirer profit de l'expérience et des compétences techniques de l'entraîneur tunisien pour diriger l'équipe première durant la prochaine étape, développer ses performances et renforcer sa compétitivité lors des différentes échéances sportives.

La nomination de Nasreddine Nabi intervient au lendemain de l'annonce, jeudi, de la rupture conventionnelle entre le Wydad et son entraîneur portugais Paulo Sergio Brito, recruté à la fin du mois de juillet dernier pour prendre en charge l'encadrement technique de l'équipe première au titre de la saison sportive 2026-2027.

Nasreddine Nabi compte parmi les entraîneurs ayant acquis une expérience au sein de plusieurs clubs africains. Il a notamment dirigé l'AS FAR, Young Africans de Tanzanie et le Raja de Casablanca.

Le Wydad occupe la 9ème place du classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, avec cinq points en quatre matchs.