Le Royaume du Maroc a appelé, jeudi à New York, à renforcer les efforts de protection des enfants affectés par les conflits armés, lors du 11ème Séminaire conjoint informel entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) et le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Intervenant au nom du CPS, l'ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UA et de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique, Mohammed Arrouchi, a souligné la nécessité de traduire les engagements continentaux en actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des enfants affectés par les conflits armés.

À cet égard, M. Arrouchi a appelé au renforcement de la coopération entre l'UA et l'ONU, tout en insistant sur la nécessité d'accroître les investissements dans la protection de l'enfance, l'éducation en situation d'urgence et le soutien psychosocial.

L'ambassadeur a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de considérer les enfants associés aux groupes armés avant tout comme des victimes, devant bénéficier de mesures de protection et de réhabilitation, plutôt que d'être considérés comme des menaces sécuritaires.

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Il a également mis en avant l'importance d'intégrer la réinsertion des enfants anciennement associés aux groupes armés dans les systèmes d'éducation et de formation professionnelle, afin de leur garantir un accès durable aux compétences et aux moyens de subsistance.

M. Arrouchi a, enfin, souligné la nécessité de placer la protection des enfants au coeur des efforts de paix et de sécurité en Afrique, en veillant à ce que les engagements pris se traduisent par des résultats concrets et mesurables en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant.