Togo: API-ZF - 37 projets d'investissement accompagnés

23 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence de promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF) a accompagné 37 projets d'investissement en 2024, selon des données publiées par le ministère chargé de la Promotion de l'investissement. Aucun chiffre n'a en revanche été communiqué pour 2025.

Sur ces 37 projets, 22 relèvent du Code des investissements, 12 du régime de la zone franche et 3 du statut spécifique au textile et à l'habillement.

Cette répartition illustre le principe d'un régime adapté à chaque projet. « L'API-ZF aide l'investisseur à identifier le régime le mieux adapté. L'agrément est accordé après étude du projet et vérification de son éligibilité », explique le ministère.

Au-delà des agréments, l'agence oriente les investisseurs sur les possibilités d'implantation, les formalités à accomplir et les interlocuteurs à mobiliser.

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Créée en 2019 sur les bases de l'ancienne Société d'administration de la zone franche (SAZOF), l'API-ZF fait office de guichet unique de l'investissement au Togo.

Ces chiffres sont publiés au moment où le gouvernement réforme le dispositif : le Conseil des ministres a adopté jeudi un projet de loi sur les zones économiques spéciales, appelé à remplacer le régime de la zone franche.

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