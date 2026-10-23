Togo: Appui aux cantines scolaires

23 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

En visite dans la région de la Kara jeudi, l'ambassadeur d'Allemagne à Lomé, Stefan Anton Messerer, a réaffirmé la volonté de Berlin de renforcer son appui aux cantines scolaires.

« Nourrir un enfant aujourd'hui, c'est nourrir une communauté. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle à la croissance et à l'épanouissement des élèves », a-t-il souligné à l'issue d'une visite à l'École primaire publique (EPP) de Soumbou, dans la commune de Kozah 3.

La délégation allemande a pu observer le fonctionnement de la cantine, des salles de classe pendant le repas jusqu'à la cuisine. Elle a aussi découvert le jardin scolaire, où les élèves cultivent une partie des produits qu'ils consomment.

Le diplomate s'est ensuite rendu sur le chantier de l'EPP d'Edjessiou, où sont en cours de construction un bâtiment de trois salles de classe et un forage, destinés à améliorer les conditions d'apprentissage.

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