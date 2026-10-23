Congo-Brazzaville: Livres - Mertone Anguers pense le pays de demain par la jeunesse et le tourisme

Le Congo de demain, vision, jeunesse et destin d'une nation, ainsi que Comment développer le tourisme au Congo, pour faire du Congo un eldorado sur terre sont deux ouvrages de Mertone Anguers qui viennent s'ajouter à six autres essais déjà parus. Les Dépêches de Brazzaville abordent avec l'auteur leurs points saillants.

L'écrivain congolais Mertone Anguers rassemble dans ses ouvrages une réflexion sur les choix collectifs qui façonnent l'avenir africain et congolais. Le Congo de demain est consacré à la jeunesse et aux leviers du développement national, et Comment développer le tourisme au Congo examine la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel comme piste de diversification économique.

Ces ouvrages peuvent nourrir une conversation publique sur les priorités de développement, la place des jeunes dans la construction nationale, l'aménagement d'une offre touristique et la nécessité de penser les politiques dans la durée. Les thèmes et propositions sont présentés comme les pistes de réflexion et non comme des politiques déjà adoptées ou des résultats acquis.

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Concernant Le Congo de demain, un livre de 120 pages paru le 2 mai dernier, l'auteur propose une réflexion sur les choix qui peuvent donner aux jeunes une place active dans la construction du pays. Il met en relation plusieurs leviers: éducation, travail, entrepreneuriat, numérique, gouvernance, agriculture et culture, et pose une question centrale: comment transformer les aspirations de la jeunesse en participation réelle au développement national ?

Le livre s'adresse aux jeunes lecteurs, aux enseignants, aux acteurs publics, aux entrepreneurs et à toute personne intéressée par l'avenir de la République du Congo. Il ouvre un espace de discussion sur les responsabilités partagées entre l'État, les communautés, les familles, les établissements de formation et les jeunes eux-mêmes.

Quant à Comment développer le tourisme au Congo, cet essai de 108 pages paru le 4 mai 2026, l'auteur invite à considérer le tourisme comme un sujet de stratégie et de valorisation. Forêts, fleuve, plages, reliefs, biodiversité et patrimoine culturel composent, selon la présentation de l'ouvrage, un ensemble de ressources à mieux faire connaître et à inscrire dans une offre accessible, organisée et respectueuse des territoires.

Le livre permet d'aborder les enjeux de mise en valeur des sites, d'accueil des visiteurs, de formation, de protection des milieux et de retombées pour les communautés. Il pose ainsi une question de fond: quelles conditions réunir pour que les richesses du pays deviennent des expériences touristiques durables et des possibilités d'activité pour les congolais ?

Les six autres ouvrages élargissent le regard

Les six autres ouvrages sur les huit élargissent le regard. Ils abordent les aspirations africaines, les formes de gouvernance, la continuité de l'État et la planification à long terme. Le premier, Le Rêve africain, un rêve d'unité, de prospérité et d'autonomie pour l'Afrique, livre de 202 pages paru le 18 novembre 2024, est un plaidoyer pour une Afrique plus unie, prospère et autonome. Il met en avant les aspirations du continent, les obstacles à son essor et le rôle de la jeunesse dans la transformation collective. Le deuxième, L'Afrique face à la parentocratie, entre continuité de l'État et dérives familiales, est un essai qui interroge les rapports entre les liens familiaux et l'exercice du pouvoir.

Le titre place au centre le risque de confusion entre intérêts privés et institutions, ainsi que ses effets possibles sur la continuité et l'impartialité de l'État. Le troisième, L'Afrique et le pouvoir du temps long, pour un État de continuité, de vision et de contrôle, avec 152 pages et paru le 15 avril 2026, défend, dans sa présentation éditoriale, une réflexion sur la continuité des politiques publiques et la capacité des institutions à poursuivre des priorités au-delà des échéances immédiates. Il invite à discuter de la vision, du suivi et de l'évaluation de l'action publique.

Le quatrième, Vison Afrique 2100, le manuel de la renaissance des nations africaines, 344 pages et paru le 22 juillet 2026, est un essai de prospective qui invite les États africains à définir des trajectoires de transformation adaptées à leurs contextes. Sa présentation aborde notamment la gouvernance, l'éducation, l'économie, la science, l'industrialisation, la culture, l'environnement et les institutions. Le cinquième est Vision Congo 2100. Dans cet ouvrage, l'auteur transpose au Congo la réflexion sur la planification de long terme.

Il présente une trajectoire articulée autour du patriotisme, de l'école, de l'État stratège, de l'économie productive, du savoir, de la protection du bassin du Congo et du rayonnement culturel. L'ouvrage de 122 pages paru le 3 juin 2026 se présente comme une réflexion prospective, non comme une prédiction de ce que sera le pays en 2100. Enfin, Le livre du président. Le titre ouvre une réflexion sur l'exercice du pouvoir présidentiel et la responsabilité attachée à la conduite de l'État.

Ces huit ouvrages forment un parcours de lecture qui va de l'ambition panafricaine aux questions congolaises, puis des principes de gouvernance aux secteurs où des choix concrets peuvent être discutés. Originaire de la République du Congo, Mertone Anguers, de son identité réelle Mertone Gerauld Ansy, est un écrivain, penseur et essayiste qui interroge l'avenir de l'Afrique, la responsabilité des nations et la nécessité d'une vision historique fondée sur la durée, la mémoire et la transformation.