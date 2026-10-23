Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN adopte un plan stratégique de développement 2027-2031

Le président du Comité de pilotage du plan stratégique de développement (PSD) 2027-2031 de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), Raoul Ominga, et le président de cette institution académique, le Pr Ange Antoine Abéna, sont sortis satisfaits, le 21 octobre à Kintélé, au terme de la définition des priorités.

Le PSD a pris forme dans un contexte de transformations profondes et d'incertitudes importantes sur les plans politique, économique et technologique. Il présente des orientations générales de l'université et sert de base pour l'élaboration des plans opérationnels plus détaillés.

Au cours de son élaboration, la méthodologie proposée par le président de l'UDSN reposait sur une approche rigoureuse, inclusive, prospective, une lucidité critique, une analyse de l'environnement interne et externe à l'université. « Alors, il nous faut de l'imagination fertile pour bien organiser, hiérarchiser, prioriser les activités à réaliser pour qu'en 2031, nous parlons plus de 54% d'exécution pour 17% de financement », avait indiqué le Pr Ange Antoine Abéna.

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En plus, le PSD 2027-2031 servira de référence face aux opportunités et défis qui se présenteront à l'UDSN. Il a identifié les chantiers prioritaires des cinq prochaines années et se veut avant tout une stratégie qui oriente les choix, les approches et les plans d'action. Ce plan assurera ainsi la cohérence des stratégies dans un cadre global pour faire face aux défis et pour saisir les occasions des prochaines années.

Le président du Comité de pilotage du PSD 2027-2031 a précisé que ce travail a permis de formuler des hypothèses de développement réalistes, de dégager des pôles stratégiques clairs et d'établir les résultats à atteindre. Il en est ressorti une vision ambitieuse mais réaliste, tournée vers l'avenir et axée sur la réussite estudiantine, l'innovation et l'engagement communautaire. Le bien-être et l'épanouissement des personnels de l'Université et de la communauté sont au coeur de ce plan.

« Nous avons cinq axes stratégiques, dix-neuf actions et soixante-quatre activités à réaliser. Les contenus sont denses. Et nous ferons en sorte qu'à travers les chefs d'établissement et les directeurs centraux qui sont dans cette université, nous puissions atteindre nos objectifs. En clair, il suffit que nous puissions atteindre les objectifs à court, moyen et long terme, du moins sur la période qui est de cinq ans », a commenté Raoul Ominga.

En guise de rappel, l'axe un de ce PSD concerne l'excellence académique, la formation qualifiante et l'insertion professionnelle. L'axe deux, la recherche, l'innovation, la valorisation scientifique et la rentabilisation économique de l'UDSN. L'axe trois, la gouvernance, les ressources humaines et la qualité institutionnelle. L'axe 4, la transformation numérique et les infrastructures durables. Et l'axe cinq, qui est le dernier, le partenariat, la contribution de huit décennies au développement socio-économique du pays, de la sous-région, de l'inclusion et le développement.