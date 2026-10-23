Sénégal: Campagne de commercialisation agricole - Le Premier ministre prend une vingtaine de mesures

23 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Premier ministre a présidé le 22 octobre 2026, un Conseil interministériel consacré à la campagne de commercialisation agricole. A l'issue de la réunion, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a pris une vingtaine de mesures.

A l'issue de ce Conseil interministériel, renseigne le communiqué, les décisions arrêtées s'articulent autour de quatre axes : il y a les prérequis et mesures d'urgence préalables à l'ouverture de la campagne ; le financement de la campagne ; les mesures spécifiques par filière ; la traçabilité, contrôle et synergie pour un suivi rigoureux de la mise en oeuvre.

Au titre des prérequis et mesures urgentes à prendre avant l'ouverture de la campagne, le Premier ministre engage le Ministre chargé de l'Agriculture, en relation avec les Ministres chargés du Commerce et des Finances, à mettre en oeuvre les mesures suivantes. Il s'agit de définir, avant l'ouverture de la campagne, les conditions opérationnelles par filière ; les dates d'ouverture sont fixées au 15 novembre 2026 pour le coton et à fin novembre 2026 pour l'arachide ; - finaliser sans délai la signature de l'accord-cadre État-Comité national interprofessionnel de l'arachide (Cnia) ; mettre en place un comité dédié à la fixation du prix de l'arachide, chargé de formuler une recommandation annuelle basée sur diverses méthodes éprouvées, tout en garantissant un seuil de sauvegarde pour le producteur et la compétitivité à l'export ; - arrêter et rendre publiques, dès l'ouverture de la campagne, les modalités d'exportation de l'arachide (périodes, volumes autorisés, conditions).

Le chef du gouvernement engage le Ministre chargé de l'Agriculture, en relation avec les Ministres chargés du Commerce, des Finances et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à s'atteler à la fonctionnalité effective des points de collecte, en ajustant leur nombre à la production attendue et au financement disponible et en passant de l'agrément des opérateurs à l'agrément des points, suivant des modalités fixées en rapport avec les parties prenantes.

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