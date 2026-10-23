Afrique: Cofinancement de projets eau continent - La BAD et UK Export Finance signent un protocole d'accord

Le Groupe de la Banque africaine de développement et l'agence de crédit à l'exportation du Royaume-Uni, UK Export Finance (Ukef), ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération sur le cofinancement de projets en Afrique et à mobiliser des ressources supplémentaires pour le développement durable du continent.

Selon un communiqué de presse, le protocole d'accord a été signé par Abdul Kamara, vice-président par intérim du Groupe de la Banque, et Tim Reid, directeur général de l'Ukef, le 21 octobre 2026 à Conakry (Guinée), en marge de la 5e édition du Forum de l'investissement et du commerce entre le Royaume-Uni et les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Wcaf V). Il s'agit du premier accord-cadre conclu entre les deux institutions.

Pour Abdul Kamara, « les besoins de financement de l'Afrique nécessitent des partenariats capables d'apporter au continent des capitaux supplémentaires à grande échelle. Cet accord avec UK Export Finance offre un cadre structuré à notre coopération et ouvre de nouvelles perspectives pour financer les infrastructures et les investissements qui stimuleront la croissance en Afrique ».

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Le protocole d'accord établit un cadre permettant aux deux institutions d'identifier, d'évaluer et de développer des opportunités de cofinancement pour des opérations souveraines et non souveraines dans les pays membres régionaux du Groupe de la Banque, en s'appuyant sur les instruments financiers de chaque institution. Ce partenariat associera le financement du développement et le crédit à l'exportation afin d'attirer des capitaux supplémentaires pour les investissements stratégiques de l'Afrique.

Les domaines prioritaires comprennent l'énergie, les infrastructures, l'eau et l'assainissement, la santé, les infrastructures numériques, les minéraux critiques, la résilience des chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'agriculture et le financement du commerce.

« Cet accord renforce les relations entre UK Export Finance et le Groupe de la Banque africaine de développement, a salué Tim Reid. En associant nos instruments financiers et notre expertise, nous pouvons mobiliser davantage de cofinancements pour les infrastructures, l'énergie et le commerce, des secteurs prioritaires qui revêtent la plus grande importance pour la croissance de l'Afrique. L'Ukef s'engage à soutenir cette ambition, et ce partenariat nous aidera à le faire à plus grande échelle. ».

Le partenariat, souligne le communiqué, soutient les efforts du Groupe de la Banque pour mobiliser des capitaux à grande échelle, conformément à ses priorités stratégiques des « Quatre points cardinaux ».

Cet accord ; explique-t-on, reflète également le partenariat de longue date entre l'institution panafricaine et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a rejoint le Fonds africain de développement en 1973 et est devenu membre de la Banque africaine de développement en 1983. Il est l'un des principaux contributeurs au Fonds, le guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque.

UK Export Finance, créée en 1919 en tant que première agence de crédit à l'exportation au monde, fournit des financements et des assurances pour soutenir les entreprises britanniques.