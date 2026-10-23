Congo-Kinshasa: Coupe de la Confédération de la CAF - Le DC Virunga croit à l'exploit face à Primeiro de Agosto

Le DC Virunga affronte ce vendredi 23 octobre le club angolais de Primeiro de Agosto au stade du 11-Novembre de Luanda, en match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le coup d'envoi de cette rencontre décisive est prévu à 20 heures, heure de Kinshasa.

Battus 2-1 lors du match aller, les représentants de Goma abordent cette manche retour avec la ferme ambition de renverser la situation et d'arracher leur qualification pour la suite de la compétition continentale.

À la veille de cette confrontation, l'attaquant de Virunga, Jacques Nkunku, s'est montré confiant quant à l'état d'esprit du groupe. Selon lui, les joueurs ont travaillé avec sérieux afin de relever le défi qui les attend à Luanda.

« Le moral est bon. Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous nous sommes préparés à 100 %, nous avons beaucoup travaillé à l'entraînement avec nos coéquipiers et nous sommes prêts pour ce match », a-t-il déclaré.

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L'ancien sociétaire du football angolais estime également que sa connaissance du terrain de Luanda pourrait constituer un atout.

« J'ai joué ici l'année passée et je connais bien ce terrain. C'est aussi l'occasion pour moi de montrer de quoi je suis capable », a-t-il ajouté.

De son côté, le staff technique de Virunga, conduit par l'entraîneur Hamid Brimil, mise sur la détermination du groupe pour tenter de créer la surprise face à l'une des formations les plus expérimentées du football angolais.

Le club congolais pourra également compter sur le soutien de nombreux supporters congolais installés en Angola. Jacques Nkunku a d'ailleurs lancé un appel à tous les fans de Virunga et de la RDC présents à Luanda afin qu'ils se mobilisent pour pousser leur équipe vers l'exploit.

Le rendez-vous est donc fixé à ce vendredi soir au stade du 11-Novembre, où les Montagnards tenteront de renverser la vapeur face à Primeiro de Agosto et de poursuivre leur aventure en Coupe de la Confédération de la CAF.