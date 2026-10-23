Congo-Kinshasa: Arrestation à Kinshasa du cadre de l'UDPS Fils Mukoko pour incitation à la violence et à la haine sur les réseaux sociaux

Fils Mukoko, Cadre du parti présidentiel (UDPS), a été arrêté par la Police nationale congolaise à la suite de la diffusion d'une vidéo avec des propos violents et menaçant sur les réseaux sociaux.

L'information a été officialisée jeudi 22 octobre 2026 à Kinshasa par le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa Atondoko, lors d'un briefing de presse coanimé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Poursuivi pour des propos incitant à la violence et à la haine, l'intéressé a été mis à la disposition de la justice.

L'incitation à la violence jugée intolérable

L'arrestation de Fils Mukoko fait suite à la publication d'une séquence vidéo dans laquelle ce dernier évoquait le recours à la violence armée et la distribution de machettes pour contrer des intérêts occidentaux.

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Face à la gravité de ces déclarations, le garde des Sceaux a confirmé avoir donné des instructions fermes pour son interpellation.

Devant la presse, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa Atondoko, a rappelé la fermeté de l'État et l'obligation de redevabilité judiciaire, quelle que soit l'appartenance politique de l'inculpé :

« L'incitation à la violence ne peut être tolérée par un gouvernement responsable. Nous avons pris une injonction et la personne a été arrêtée. Elle devra être jugée. [...] L'incitation à la haine sur les réseaux sociaux ne peut être acceptée. Les réseaux sociaux ne sont pas des espaces de non-droit, ni des tribunes pour appeler à la haine. [...] Que l'on soit de l'UDPS ou non, il faut répondre de ses actes devant la justice. »

Un signal ferme contre les abus sur les plateformes numériques

Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a souligné que cette procédure judiciaire doit servir de mise en garde et d'exemple à toute personne qui utiliserait les réseaux sociaux pour propager des messages de haine, de division ou d'incitation à la violence en RDC.

L'intéressé demeure entre les mains des forces de l'ordre en attendant l'ouverture de son procès devant les juridictions compétentes.