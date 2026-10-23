Congo-Kinshasa: Le LARSICOM lance « Lisungi AI » et exhorte les journalistes à un usage responsable de l'intelligence artificielle

Le Laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication (LARSICOM) a présenté mardi 20 octobre 2026 à Kinshasa, en marge de son quatrième anniversaire, son nouvel assistant d'intelligence artificielle baptisé « Lisungi AI ».

Conçu pour soutenir les travaux des chercheurs et des journalistes tout en intégrant les réalités professionnelles congolaises, cet outil a suscité un appel pressant du président du laboratoire, le professeur Pierre N'sana Bitentu, qui invite les professionnels des médias à l'utiliser avec rigueur et discernement.

Une innovation technologique adaptée aux réalités congolaises

Développé pour accompagner les acteurs de l'information et de la recherche, « Lisungi AI » ambitionne de répondre aux spécificités du contexte scientifique et médiatique en RDC.

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Présentée lors de la célébration des quatre ans d'existence du LARSICOM, cette solution technologique vise à faciliter le traitement des données documentaires et à optimiser les productions professionnelles.

Cependant, son introduction soulève la question cruciale de la déontologie face aux mutations technologiques. Invité de l'émission menée par Grâce Amzati, le professeur Pierre N'sana Bitentu a tenu à baliser le terrain quant aux limites de l'outil.

L'investigation et la vérification demeurent irremplaçables

Tout en saluant les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, le président du LARSICOM a insisté sur la nécessité de préserver l'éthique journalistique.

Selon lui, les assistants virtuels ne doivent en aucun cas se substituer au travail de terrain, d'enquête et de recoupement des faits, qui constituent le socle du métier d'informateur.

Le professeur Pierre N'sana Bitentu appelle ainsi les journalistes à faire preuve de responsabilité, en exploitant l'IA comme un appui technique et non comme un substitut à l'esprit critique et à la vérification rigoureuse des sources.