Congo-Kinshasa: Le langage de non-dit à propos du phénomène El Nino

23 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Organisation Météorologique Mondiale a annoncé le 08 octobre dernier l'imminence d'un super El Nino, un phénomène climatique extrême qui se produit chaque 2 à 7 ans. Il cause des chaleurs extrêmes, des inondations, la sècheresse, la destruction des cultures, des infrastructures et des pertes en vies humaines.

Ce choc climatique va plus toucher l'Afrique australe, mais les effets dévastateurs vont se faire aussi sentir en République Démocratique du Congo, selon les experts.

Certains pays de l'Afrique commencent à se préparer pour faire face à cette catastrophe. C'est notamment le Kenya, la Somalie et la Mozambique.

Mais fort est de constater qu'en RDC, on n'en parle presque pas malgré le fait que plusieurs rapports des experts montrent que le pays va également subir les effets de El Nino. Certains annoncent même des nombreuses pertes en vies humaines à travers le territoire national.

Alors, pourquoi on n'en parle pas ou très peu ?

Jody Daniel Nkashama et Detyna Salumu en discutent avec monsieur Jean-Robert Bwangoy, ingénieur géospatial et enseignement à l'Université de Kinshasa

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