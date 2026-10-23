Cote d'Ivoire: Cinéma - Le film 'ébinto' offert aux élèves de Bouaké

23 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Officiellement sorti dans la soirée du jeudi 15 octobre 2026 à Abidjan, le film ébinto, adapté du roman Les Frasques d'Ébinto, est actuellement en vogue dans les salles de cinéma.

Apprécié des spectateurs, ce long-métrage d'une durée d'une heure et 55 minutes, qui replonge le public dans les années 1970, sera offert aux élèves de Bouaké par la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck. La projection est prévue le vendredi 23 octobre 2026 à 16 heures.

Remerciant la ministre pour ce cadeau destiné à la jeunesse, les auteurs de l'oeuvre cinématographique ont souligné qu'il s'agissait d'une occasion de faire découvrir le cinéma ivoirien et une oeuvre emblématique de la littérature ivoirienne à la jeune génération.

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