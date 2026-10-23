Congo-Kinshasa: 20 ans du projet Ditunga - Bilan et Perspectives

23 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

« Quel Etat pour un Congo Nouveau ? Des jalons pour la 4è République. C'est le thème du 6è colloque interdisciplinaire de Ngandanjika qui se tiendra du 29 au 31 octobre courant.

Les conférenciers venus de différents coins du pays et de l'étranger se donnent rendez-vous dans le territoire rural de Ngandanjika, en province de la Lomami pour réfléchir sur le développement de la RDC.

Cette conférence marque d'un cachet spécial de la célébration des 20 ans d'existence du projet « Ditunga », PRODI en sigle.

Depuis deux décennies, Ditunga s'est imposé comme un projet de développement incontournable dans la région grâce à des multiples réalisations dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des médias, des droits humains et autres.

Quel est le bilan des 20 ans d'existence du projet Ditunga ?

Quelles peuvent être les retombées de ce 6è colloque interdisciplinaire de Ngandajika ?

Jody Daniel en parle avec monsieur l'abbé Apollinaire Cibaka, Président du Conseil d'administration du projet Ditunga (PRODI)

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