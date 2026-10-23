Cote d'Ivoire: Danané/Chirurgie humanitaire - 134 patients opérés gratuitement, dont 114 pour une hernie

L'Association des chirurgiens en vidéo-endoscopie chirurgicale d'Abidjan (Acvca) a organisé une campagne de chirurgie humanitaire dans l'ouest du pays.

Dans le cadre de ses actions sociales, humanitaires et de formation médicale continue, l'Association des chirurgiens en vidéo-endoscopie chirurgicale d'Abidjan (Acvca) a séjourné à Danané du 14 au 16 octobre 2026. Pendant trois jours, ses équipes médicales ont pris gratuitement en charge des populations souffrant de diverses pathologies, notamment des hernies et des goitres.

Au total, 134 patients ont été opérés, dont 114 pour une hernie, 6 pour un goitre, 3 pour une appendicite, 5 pour une hydrocèle, 3 pour un lipome, 2 pour une grossesse extra-utérine (Geu) et 1 pour une hémopéritoine. Ces patients ont bénéficié d'interventions chirurgicales gratuites grâce au soutien financier de la République fédérale d'Allemagne.

« Nous avons eu globalement à opérer 134 patients pour une prévision de 100 malades parce que la demande était énorme », a indiqué le professeur Clément Blegolé, chirurgien des hôpitaux et enseignant à l'Unité de formation et de recherche (Ufr) des sciences médicales d'Abidjan.

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Parmi les bénéficiaires figurent des enfants, des femmes et des hommes qui vivaient avec ces pathologies, parfois depuis plusieurs années. Cette campagne leur a permis d'accéder à des interventions chirurgicales dont le coût constitue souvent un obstacle pour les populations vulnérables.

Au-delà de la prise en charge des malades, ces trois journées ont également servi de cadre à la formation pratique des professionnels de santé. Les interventions portant notamment sur les hernies et la thyroïde ont permis aux praticiens et aux étudiants de renforcer leurs connaissances et leurs compétences chirurgicales.

Selon le professeur Clément Blegolé, la maîtrise de certaines techniques opératoires demeure un défi pour certains chirurgiens. L'Acvca entend ainsi contribuer à l'amélioration des pratiques médicales et à la diffusion de nouvelles méthodes d'intervention.

Pour le professeur Blegolé, qui encadre des spécialistes et des étudiants au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, le développement de ces techniques constitue une avancée importante dans la prise en charge des patients.

Créée en 2008, l'Acvca organise périodiquement des campagnes de chirurgie humanitaire et des journées de formation médicale. Son objectif est de rapprocher les soins spécialisés des populations, particulièrement en milieu rural, tout en renforçant les capacités des structures sanitaires de proximité. « Nous voulons permettre à nos populations qui ne peuvent pas accéder à la chirurgie moderne de profiter de la nouvelle technologie et de l'apport chirurgical de certains experts de la place », a expliqué le professeur Blegolé.

Cette mission à Danané a mobilisé plusieurs étudiants ainsi que plus de neuf universitaires, professeurs et assistants. Encadrés par leurs enseignants, les étudiants ont participé aux activités opératoires selon leur niveau de formation et leur spécialité.

La réalisation de cette campagne a également bénéficié du concours de plusieurs personnalités locales, notamment le président du Conseil régional du Tonkpi, Albert Mabri Toikeusse ; le maire de Danané, Lacina Kalifa, ainsi que Dion Nicole. Leurs contributions ont facilité le déroulement des activités.

À travers cette initiative, l'Acvca poursuit son engagement en faveur de l'accès aux soins chirurgicaux spécialisés pour les populations les plus vulnérables, tout en contribuant à la formation de la relève médicale.