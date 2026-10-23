Tunisie: AeroSTAR 2026-2027 - Les candidatures ouvertes aux jeunes citoyens de 15 à 18 ans

La Tunisie rejoint le programme régional AeroSTAR, une initiative soutenue par Boeing et mise en oeuvre par Amideast pour faire découvrir aux jeunes les métiers de l'aéronautique et de l'aérospatiale. À cette occasion, Tunis accueillera le camp régional et la cérémonie de remise des diplômes à l'été 2027. Les candidatures pour l'édition 2026-2027 sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2026, selon les informations publiées par l'ambassade des États-Unis en Tunisie et sur le site d'Amideast.

Le programme s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 18 ans résidant en Tunisie. Il leur propose un parcours de 60 heures consacré à la découverte des secteurs aéronautique et aérospatial, au développement de compétences pratiques et à l'accompagnement par des professionnels. Les participants seront également amenés à concevoir un projet d'innovation en équipe, qui sera évalué par un jury composé d'experts du secteur.

Selon l'ambassade américaine, l'annonce de l'intégration de la Tunisie au programme a été faite en présence de l'ambassadeur des États-Unis, Bill Bazzi, de représentants de Boeing et d'Amideast ainsi que de responsables tunisiens. L'initiative vise à rapprocher les jeunes des professionnels du secteur et à leur permettre de découvrir les différentes possibilités de carrière liées à l'aviation et à l'espace.

Un programme déployé dans six pays

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Pour l'année 2026-2027, AeroSTAR prévoit d'accompagner 252 jeunes dans six pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) : l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, la Tunisie et les Émirats arabes unis.

La première promotion du programme a réuni 216 élèves à l'échelle régionale. Plus de 90 % des participants ont déclaré que leur intérêt pour les carrières dans l'aéronautique et l'aérospatiale avait augmenté à l'issue de leur participation, selon les données communiquées par l'ambassade des États-Unis.

Le programme ne constitue pas une formation technique spécialisée en aviation ou en ingénierie. Il s'agit plutôt d'un dispositif d'exploration professionnelle et de préparation à la carrière, accessible sans expérience préalable dans les domaines scientifiques, techniques ou aéronautiques.

Des ateliers, des visites et un projet d'innovation

Le parcours AeroSTAR comprend plusieurs volets. L'AeroSTAR Academy, d'une durée de 60 heures généralement réparties sur 10 à 12 semaines, prévoit des activités destinées à développer la communication, la résolution de problèmes, l'esprit critique et la créativité.

Les participants pourront également découvrir les métiers et les activités du secteur, assister à des interventions de professionnels, effectuer des visites sur le terrain dans des aéroports, des entreprises aéronautiques ou des installations spécialisées, et prendre part à des visites virtuelles de sites de Boeing.

Le programme comprend par ailleurs une compétition nationale au cours de laquelle les équipes présenteront leurs projets d'innovation liés à l'aviation ou à l'aérospatiale. Les projets seront examinés par des jurys réunissant notamment des experts du secteur, des représentants de Boeing et des acteurs de la société civile. Les équipes lauréates accéderont ensuite au camp régional, consacré au leadership, à l'innovation, aux perspectives professionnelles et aux nouvelles technologies.

Les candidatures ouvertes jusqu'au 20 novembre

En Tunisie, les candidatures sont ouvertes depuis le 22 octobre 2026 et doivent être déposées au plus tard le 20 novembre 2026. Le programme prévoit des activités en présentiel à Sousse et à Tunis.

Pour être admissibles, les candidats doivent être âgés de 15 à 18 ans, résider en Tunisie et pouvoir suivre l'intégralité du parcours de formation. Une maîtrise suffisante de l'anglais est également requise, le programme étant dispensé dans cette langue.

La sélection prendra notamment en compte le respect des critères d'éligibilité, l'intérêt du candidat pour l'aéronautique et l'aérospatiale, la clarté de ses réponses, sa motivation à apprendre et à contribuer aux activités proposées, ainsi que son niveau d'anglais.

Les jeunes intéressés peuvent consulter les modalités détaillées et déposer leur candidature via le formulaire officiel AeroSTAR pour la Tunisie.

En soutenant cette initiative, Boeing et Amideast entendent contribuer au développement des compétences des jeunes et à la constitution d'un vivier régional de futurs talents dans les secteurs de l'aviation et de l'aérospatiale.