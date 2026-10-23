Tunisie: Aéronautique - Le pays lance le programme AeroSTAR avec Boeing et Amideast

La Tunisie a officiellement lancé, jeudi 22 octobre 2026, le programme AeroSTAR, mis en oeuvre en partenariat entre le constructeur aéronautique américain Boeing et l'organisation Amideast. Cette initiative vise notamment à développer les compétences des jeunes Tunisiens et à les familiariser avec les secteurs de l'aviation et de l'aérospatiale, dans un contexte de renforcement de la coopération tuniso-américaine dans le domaine de l'aviation civile.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du ministre du Transport, Rachid Amri, de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, du directeur exécutif de Boeing pour la région Moyen-Orient et Afrique, Wael Zawad, ainsi que de la directrice d'Amideast en Tunisie, Annie Stetler. Étaient également présents le directeur général des relations bilatérales avec les pays américains au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le directeur général de l'aviation civile et une représentante de la direction générale de Tunisair.

À cette occasion, le ministre du Transport a salué la dynamique des relations de coopération entre la Tunisie et les États-Unis, particulièrement dans le domaine de l'aviation civile. Il a estimé que le lancement d'AeroSTAR en Tunisie témoignait de la confiance accordée aux compétences tunisiennes et de leur excellence.

Rachid Amri a également réaffirmé la disposition de son département à renforcer la coopération avec les structures concernées ainsi qu'avec les compétences nationales et internationales. L'objectif est d'obtenir des résultats concrets en matière de développement des compétences des jeunes, tout en soutenant la recherche et l'innovation dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette démarche vise également à répondre aux aspirations des jeunes Tunisiens en favorisant leur accès au marché du travail, aussi bien en Tunisie qu'à l'international, dans le secteur de l'aviation civile.

Le ministre a, par ailleurs, souligné l'importance de tirer profit des expériences de référence dans le domaine de l'aviation civile afin d'améliorer le système national. Il a notamment insisté sur le développement des infrastructures aéroportuaires, la modernisation de la flotte du transport aérien, le renforcement des liaisons aériennes internationales au départ et à destination des aéroports tunisiens, ainsi que le développement du transport aérien intérieur.

De son côté, l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a exprimé l'intérêt de son pays pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'aviation civile. Il a souligné que le programme AeroSTAR contribuerait à préparer les jeunes aux défis de demain, en leur offrant la possibilité d'échanger directement avec des experts du secteur et de découvrir l'univers de l'aviation.

En marge de la cérémonie, une rencontre a également été organisée avec la délégation de Boeing afin d'examiner les perspectives de coopération dans le domaine de l'aviation civile. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement du réseau de liaisons aériennes ainsi que sur le développement et la modernisation de la flotte de Tunisair.