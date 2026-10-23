Tunisie: Handball - Où suivre le derby Espérance-Club Africain en direct ?

L'Espérance sportive de Tunis et le Club Africain s'affrontent ce vendredi 23 octobre à 16h30, dans le cadre de la 8e journée du championnat de handball. Cette affiche, qui oppose deux des principaux prétendants au titre, sera retransmise en direct sur la chaîne nationale Watania 2.

Cette confrontation entre les deux grands rivaux tunisois constitue l'un des temps forts de la journée. L'Espérance cherchera à conforter sa position au classement, tandis que le Club Africain tentera de s'imposer face à son rival pour consolider ses ambitions dans la course au titre.

Le coup d'envoi du derby est prévu à 16h30. Les supporters des deux équipes pourront suivre la rencontre en direct sur Watania 2.