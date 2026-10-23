Tunisie: 3e édition du Salon national des ARTs plastiques - Panorama artistique foisonnant

De la jeune génération aux artistes confirmés, de l'installation à la céramique, en passant par la peinture et la sculpture, le 3e salon national des arts plastiques offre un panorama artistique global et foisonnant à visiter sans hésitation.

Le Musée national d'art moderne et contemporain (Macam) accueille la 3e édition du Salon national des arts plastiques qui se déroule sur deux mois. Samedi dernier a eu lieu le vernissage en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et de nombreux artistes participants ainsi que des amateurs d'arts. Cette manifestation culturelle annuelle rassemble 94 artistes issus de 22 gouvernorats, sélectionnés parmi 130 candidatures pour exposer une grande variété de disciplines créatives.

L'événement vise principalement à soutenir les artistes des régions intérieures du pays, à stimuler les échanges artistiques et à renforcer la visibilité des arts visuels au sein de la société tunisienne. Le salon propose une scénographie innovante pour favoriser le dialogue avec le public. Cet espace de rencontres valorise la diversité des expressions artistiques tout en garantissant le respect des droits d'auteur et une bonne gouvernance culturelle. Sur les 94 oeuvres exposées, on retrouve 66 peintures, 11 photographies, 8 sculptures, 5 céramiques, 2 gravures et 2 installations. Paysages, portraits, abstraits ou figuratifs, tout y est pour satisfaire les envies des visiteurs et remplir leurs regards de couleurs et de formes fantasmées. L'exposition s'articule donc sur plusieurs axes majeurs qui consistent à inscrire les arts plastiques dans la vie culturelle nationale afin de consolider leur place dans le paysage culturel tunisien sans entrer en concurrence avec les autres manifestations existantes. Il s'agit aussi d'offrir de la visibilité aux artistes des régions pour qu'ils présentent leurs travaux dans un cadre institutionnel de premier plan, de promouvoir leurs démarches et de toucher un public élargi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En rassemblant des artistes aux parcours et sensibilités variés, la manifestation encourage la confrontation des expériences, le partage et l'émergence de nouvelles perspectives artistiques. A travers une scénographie repensée et vivante, l'exposition propose une expérience interactive pour encourager la découverte des oeuvres et créer un lieu de dialogue direct entre la création et la société. L'adoption d'une périodicité annuelle offre de meilleures conditions.

La scénographie de cette 3e édition du salon a été conçue pour renouveler le rapport du public aux oeuvres et offrir une expérience de visite plus vivante et interactive. L'agencement des oeuvres vise à dépasser la simple exposition des créations afin d'encourager leur découverte active par les visiteurs. Le parcours favorise un échange direct entre la création artistique et la société, en facilitant l'accès aux différentes démarches créatives. L'expérience globale est complétée par l'édition d'un catalogue officiel qui assure la traçabilité et la valorisation durable des 94 oeuvres présentées.