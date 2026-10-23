Tunisie: Le pays, deuxième plus grande consommatrice de pâtes au monde

La Tunisie se classe au deuxième rang mondial des pays où la consommation de pâtes par habitant est la plus élevée, avec une moyenne de 18,8 kg par personne et par an, derrière l'Italie, qui occupe la première place avec 23,1 kg. Ces chiffres ont été présentés à Rome à l'occasion de la Journée mondiale des pâtes, prévue le 25 octobre.

Avec ce niveau de consommation, la Tunisie devance la Hongrie, où la moyenne annuelle atteint 17,1 kg par habitant, l'Allemagne (16,8 kg), ainsi que la Turquie et l'Autriche, qui affichent chacune 12,5 kg, selon les données rapportées par l'agence de presse italienne ANSA.

Ce classement met en lumière la place importante des pâtes dans les habitudes alimentaires tunisiennes. Il situe le pays parmi les marchés où ce produit occupe une place prépondérante dans la consommation alimentaire, loin devant plusieurs pays européens.

À l'échelle mondiale, la production de pâtes a atteint 17,3 millions de tonnes en 2025, selon les données présentées lors de l'événement organisé à Rome par l'association italienne Unione Italiana Food, en collaboration avec l'International Pasta Organisation (IPO).

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L'Italie conserve, pour sa part, sa position de premier producteur mondial, avec près de 4,2 millions de tonnes fabriquées en 2025, en hausse de 0,8 % sur un an. Elle est également le premier exportateur mondial, avec 2.456.940 tonnes expédiées à l'étranger sur la même période. Les exportations italiennes ont progressé de 2,7 % au premier semestre 2026 par rapport à la période correspondante de 2025.

L'Italie représente ainsi 48,3 % du commerce mondial des pâtes, avec des exportations évaluées à 4 milliards d'euros, soit 5,4 % de l'ensemble de ses exportations agroalimentaires. La filière italienne élargie des pâtes a, quant à elle, réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros en 2025, pour une valeur ajoutée de 3 milliards d'euros, selon l'étude citée par ANSA.